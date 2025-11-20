Colégio Unifev realiza cerimônia de troca de faixas do judô 

Atividade contou com a participação de 61 alunos dos Ensinos Infantil, Fundamental e Médio e com a presença de familiares e da equipe pedagógica da Instituição.

O reconhecimento pelo esforço e dedicação no esporte marcou a tradicional cerimônia de troca de faixas do Judô no Colégio Unifev. Os jovens judocas, dos Ensinos Infantil, Fundamental e Médio, receberam as novas graduações, celebrando seu progresso na modalidade, na noite de segunda-feira no auditório da Cidade Universitária.

O evento contou com a participação de 61 alunos praticantes de judô, além de pais e familiares que prestigiaram o evento. Os convidados foram recebidos pela diretora do Colégio Unifev, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes, pelas coordenadoras pedagógicas Profa. Esp. Renata Pasini Fuentealba e Profa. Esp. Maria da Cruz Martins Viola, e pelo sensei Leonardo Rodrigo.

A solenidade foi organizada em dois momentos. Inicialmente, foram entregues as faixas nas cores cinza e cinza/ponta azul. Em seguida, prosseguiu com a entrega das faixas azul / azul/ponta amarela / amarela e amarela/ponta laranja.

O sensei destacou que o momento simboliza o progresso de cada um dos alunos. “A cada faixa, é uma nova história que está começando. Representa a dedicação aos treinamentos e auxilia diretamente na educação e na disciplina deles”, afirmou.

Na avaliação da diretora, a prática vai além do esporte e é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal dos alunos. “O judô traz para essas crianças e jovens atletas muita disciplina, regras que vão além do tatame. Eles aprendem o respeito com o próprio corpo, com o corpo do adversário, a respeitar horários e limites. Essa prática do esporte é refletida na vida de cada um”, finalizou.