Osmair cobra falta de planejamento para obras antienchentes

Parlamentar falou sobre o assunto na tribuna, durante a sessão ordinária da última segunda-feira (27/1). Osmair também comentou sobre a erosão da rua Copacabana.

“O assunto já virou gozação nas redes sociais”, inicia Osmair. “Operários estão lá trabalhando hoje, mas na verdade foi falta de planejamento. Todos nós sabemos que começou em agosto/setembro e estamos, quase, em fevereiro, seis meses para fazer dois quarteirões, aí colocaram a culpa na chuva. Nós vereadores e os moradores daquelas ruas sabemos que o crédito adicional da Saev chegou aqui no afogadilho. A empresa tinha ido embora com as máquinas porque não tinha recebido. Agora, ‘pera’ um pouquinho; vem aqui na Câmara explica a situação, o projeto é aprovado, esse vereador votou contra, não por causa da construção, porque era um dinheiro da Saev; e o que aconteceu no final do ano? O prefeito aumentou a tarifa em 6%; quer dizer ‘é toma lá da cá’, dinheiro da Saev passa para a prefeitura e aumentaram em água 6%, é absurdo!”, disse Osmair.

“O difícil para nós vereadores é que toda a sociedade reclama com a gente, não são apenas os moradores que ali residem; A rua das Bandeiras é um anel viário, ela atravessa quase toda a cidade, a rua Ceará… esta lá naquele descaso. Não existe fiscalização e não adianta jogar a culpa na chuva”.

Rua Copacabana

Osmair também em seu pronunciamento abordou sobre a erosão que existe por lá e disparou: “É uma vergonha o que existe por lá, uma erosão a céu aberto. Podem ir lá conferir, fica perto do Sest /Senat . Inclusive ante de inaugurar essas instituições eu vim a essa tribuna e disse: a dengue está lá. A população daquela região está indignada e o prefeito vem aqui pra dizer que a cidade está a mil maravilhas e que está uma beleza!”, espetou o vereador .