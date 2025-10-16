Gómez volta ao Palmeiras, e Khellven avança em recuperação antes de jogo contra Flamengo 

Alviverde se prepara para visitar rival carioca às 16h, do domingo, no Maracanã.

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira com novidades na Academia de Futebol: o zagueiro Gustavo Gómez voltou após o período com a seleção paraguaia na Data Fifa, e o lateral-direito Khellven, desfalque desde o fim de setembro por um trauma no pé, avançou na recuperação e participou dos trabalhos integrado ao elenco.

A movimentação ocorreu no dia seguinte à vitória por 5 a 1 sobre o Bragantino, e o time agora se prepara para o confronto direto com o Flamengo, às 16h, do domingo, no Maracanã.

Os atletas que foram titulares fizeram cronograma regenerativo na sala de recovery e de neurociência, enquanto os demais participaram de um treino técnico de ultrapassagens, cruzamentos e finalizações em campo reduzido na Academia de Futebol.

Entre as novidades em relação à última partida, Gustavo Gómez, Flaco López e Aníbal Moreno podem voltar a aparecer no time titular. Os dois últimos jogaram saindo do banco de reservas na quarta-feira.

O Palmeiras está na liderança do Brasileiro, agora com 61 pontos, sendo três de vantagem em relação ao Flamengo, em segundo colocado, e faz o confronto direto com o Rubro-negro carioca no domingo, no Maracanã. Mesmo em caso de derrota, porém, o Verdão ainda segue líder na rodada, por ter uma vantagem de duas vitórias comparado ao rival.

*Com informações do ge