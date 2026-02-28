Câmara pauta três projetos para votação na segunda-feira; sessão deve ser tumultuada

A 6ª sessão ordinária ocorre no Plenário “Dr. Octavio Viscardi”, a partir das 18h. Nos bastidores, a Casa de Leis analisa a possível extinção do cargo do vice-prefeito Luiz Torrinha (PL); além disso, um protocolo de servidores da Cultura pode resultar na abertura do processo de cassação do vereador Cabo Renato Abdala (PRD).

Jorge Honorio

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP deve ser palco, na próxima segunda-feira (2.mar), de mais uma sessão ordinária tumultuada e com protestos pelo aumento nas contas de água e vazamentos de esgoto.

Entretanto, a 6ª sessão ordinária do ano terá ingredientes diferentes, além dos três projetos pautados [confira na Pauta da Ordem do Dia abaixo], uma vez que o presidente da Câmara, vereador Daniel David (MDB) avalia o pedido para agir de ofício e decretar a extinção do mandato do vice-prefeito Luiz Torrinha (PL), após ter sido nomeado superintendente interino da Saev Ambiental, na última segunda-feira (23).

A nomeação surgiu como uma resposta da Administração Municipal para o enfrentamento da crise gerencial da Autarquia e da vacância do cargo maior em decorrência do pedido de exoneração do ex-superintendente, Luciano Nucci Passoni, na última sexta-feira (20). Passoni não resistiu a ‘fritura’ pública agravada pelos protestos contra o aumento nas contas de água, além dos vazamentos de esgoto em córregos do município.

Contudo, a nomeação de Torrinha a frente da Saev Ambiental foi revogada na noite desta quarta-feira (25), horas após o protocolo de extinção do mandato de Torrinha na Câmara, pelo vereador Cabo Renato Abdala (PRD), com base na Lei Orgânica do Município.

Segundo apurado pelo Diário, o presidente da Câmara, Daniel David (MDB), solicitou à Procuradoria Jurídica da Casa um parecer técnico e jurídico. A apuração aponta ainda que a expectativa é de que o parecer esteja pronto na segunda-feira, horas antes da sessão.

Outro detalhe que deve movimentar a 6ª sessão ordinária de segunda-feira são os protocolos, em dose dupla, ligados a membros da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Votuporanga e ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Votuporanga. Na prática, eles visam providências no tocante a uma fala do vereador Cabo Renato Abdala, na tribuna da Câmara, onde ao abordar um suposto ato irregular no Parque da Cultura, envolvendo uma possível coleta de recursos via Pix para contratação de artistas e outras quitações, afirmou que o local era “terra de malandros”. Contudo, não apresentou provas, sendo desafiado pelo vereador Ricardo Bozo (Republicanos) a apresentá-las, efetivando à denúncia.

Entretanto, uma dessas representações tem potencial de se transformar em um pedido de cassação, podendo culminar na perda de mandato de Cabo Renato Abdala. O vereador tem figurado como um dos principais opositores da gestão Jorge Seba/Luiz Torrinha na Câmara, e, segundo apurado nos bastidores, a pressão para sua cassação começa a reverberar na Casa de Leis.

No final da tarde desta sexta-feira (27), em entrevista ao Podcast PodPaps, Cabo Renato Abdala classificou as representações como ‘desproporcionais’, apontou supostas incongruências na forma e chegou a mostrar o que seria um comprovante de Pix, alertando que poderá comprovar suas afirmações na próxima sessão.

Confira abaixo a relação de projetos pautados na Ordem do Dia:

Projeto de Lei nº 20/2026 – de autoria do vereador Marcão Braz (PP) – dispõe sobre o acesso digital ao agendamento de consultas e exames pelos usuários da rede municipal de saúde e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 34/2026 – de autoria da vereadora Débora Romani (PL) – dispõe sobre a denominação da Rua José Roberto dos Santos, localizada no Loteamento Jardim Vivendas II.

Projeto de Lei nº 36/2026 – de autoria do vereador Gaspar (MDB) – dispõe sobre a denominação da Rua Orlando Nunes dos Santos, localizada no Loteamento Parque Residencial Seller.

A sessão pode ser acompanhada presencialmente das galerias da Câmara ou ainda por meio das redes sociais da Câmara Municipal e pela TV Unifev.