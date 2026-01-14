CAV enfrenta o Ituano pelo Paulistão A2 

O duelo válido pela segunda rodada do estadual ocorre nesta quarta-feira (14), às 18h30, no Estádio Municipal Dr. Novelli Júnior (Dr. Novelli Júnior), em Itu/SP.
O Clube Atlético Votuporanguense volta a campo nesta quarta-feira (14), às 18h30, no Estádio Municipal Dr. Novelli Júnior (Dr. Novelli Júnior), em Itu/SP. O duelo é válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A2 de 2026.
A Pantera Alvinegra vem de vitória em casa, contra o Água Santa, por 1 a 0, com gol de Fernandinho. Já o Ituano, do técnico Mazola, estreou longe de seus domínios, ficando no 1 a 1 com o Grêmio Prudente, no Prudentão, em Presidente Prudente.
Para enfrentar o Ituano, o CAV, do treinador Paulo Roberto Santos, ainda não contará com o atacante Marcos Nunes, que está no Departamento Médico (DM) da Pantera Alvinegra. Já o meia Kauê Muniz (Portuga) e o atacante Minho foram liberados pelo DM e seguem em transição.
Ingressos
O Ituano anunciou os valores dos ingressos para o duelo contra o Votuporanguense, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. A comercialização das entradas na bilheteria do estádio no dia do jogo, começa a partir das 14h. Quem optar por adquirir os bilhetes de forma online deve acessar o site oficial do Galo de Itu.
- Arquibancada Central: R$ 40,00 (inteira) | R$ 20,00 (meia)
- Arquibancada Tobogã: R$ 40,00 (inteira) | R$ 20,00 (meia)
- Arquibancada Coberta: R$ 80,00 (inteira) | R$ 40,00 (meia)
- Arquibancada Tobogã – Visitante: R$ 40,00 (inteira) | R$ 20,00 (meia)
Próximos compromissos
Após o duelo em Itu, o Votuporanguense voltará para à Arena Plínio Marin, onde irá se preparar para enfrentar o Sertãozinho no próximo sábado (17), às 19h, no Estádio Municipal Frederico Dalmaso (Frederico Dalmaso), em Sertãozinho/SP, pela terceira rodada.
O CAV só voltará a jogar diante de sua torcida na Arena Plínio Marin, na quarta-feira (21), às 19h30, quando recebe o Santo André.