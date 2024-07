CAV enfrenta o Grêmio Prudente pela Copa Paulista 

Com 100% de aproveitamento e liderando o Grupo 1, o Pantera Alvinegro enfrenta o Carcará neste sábado, às 16h, no Prudentão. Recentemente as equipes decidiram o Paulistão A3.

O Clube Atlético Votuporanguense finalizou na manhã desta sexta-feira (12.jul) a preparação para o duelo válido pela quinta rodada da 1ª fase da Copa Paulista Sicredi 2024, diante do Grêmio Prudente, neste sábado (13), às 16h, no Estádio Municipal Paulo Constantino – Prudentão, em Presidente Prudente/SP.

Para o primeiro encontro desde as finais do Campeonato Paulista da Série A3, onde o Pantera Alvinegro ficou com o título, o Votuporanguense comandado pelo técnico Rogério Corrêa tem força máxima, isso porque, sem desfalques por cartões, no departamento médico apenas o zagueiro Welligton Rocha – lesionado durante o Paulistão – segue em tratamento. Israel, que estava sob cuidados do DM, já está em campo, fazendo transição com bola, porém não está à disposição para este jogo.

Antes do embarque para Presidente Prudente, o atacante Vinicius Bala comentou: “A expectativa é boa, esperamos fazer um bom jogo, concluir com chave de ouro nossa semana que foi muito boa e sair de lá com os três pontos, se Deus assim quiser.”

Com 100% de aproveitamento e liderando o Grupo 1, o Pantera Alvinegro que vem de goleada sobre o Vocem, por 4 a 0, dentro de seus domínios, abre contra o Carcará o primeiro de dois compromissos longe da Toca. Na próxima rodada irá à Jaú/SP, no sábado (20.jul), às 15h30, onde enfrentará o XV de Jaú, no Estádio Zezinho Magalhães.

O Votuporanguense só volta a atuar na Arena Plínio Marin na segunda-feira (29.jul), às 19h, contra o Mirassol.

“Já é a primeira final do campeonato para nós”, diz treinador do Grêmio Prudente

Após o empate em 2 a 2 com o Mirassol, fora de casa, na última rodada, o Grêmio Prudente vê esse encontro com o Votuporanguense como a oportunidade perfeita para virar a chave na competição. Isso porque, na quarta colocação do Grupo 1, com apenas 2 pontos, o Carcará espera diante de sua torcida no Prudentão tirar a invencibilidade do Pantera Alvinegro e engrenar de vez na Copa Paulista.

Após o empate em Mirassol, o treinador o Grêmio Prudente, Cléber Gaúcho, falou sobre a preparação para enfrentar o CAV: “Estamos em cima do jogo praticamente. Então, é buscar fazer ajustes de posicionamento, trabalhar com análise de vídeo, ajustar dentro do campo. Mas sem aquele treino com intensidade, mais uma situação posicional, para que a gente esteja preparado para esse jogo, que, praticamente, já é a primeira final do campeonato para nós. Porque a gente precisa buscar a condição de chegar à frente, com as equipes que já estão lá.”

Arbitragem para Grêmio Prudente x CAV, neste sábado (13), no Prudentão: