O projeto é do artista votuporanguense Álvaro Rovares, que foi contemplado e será realizado com o apoio da Prefeitura de Votuporanga através do Programa Bolsa Cultura 2024, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Em julho será realizado o projeto “MALABARES, ARTE E CULTURA PARA PAIS E FILHOS” que consiste na vivência das técnicas circenses de malabarismos aos participantes (pais e filhos), com intuito de trabalhar a coordenação motora e promover experimentações com bolinhas, claves, aros e pratos de equilíbrio, para os pais e filhos. Isso porque além do “brincar juntos”, a oficina contribui para a própria coordenação motora dos participantes e aciona pontos de percepção em seu corpo e mente que reverberam em sua vida cotidiana. Ademais, contribui para aumentar a capacidade de aprendizagem, aumenta as conexões cerebrais, aumenta o foco e a concentração para todas as áreas da vida, conforme destaca Favari et al. (2019), ao afirmar que o ensino do malabarismo cria a possibilidade de desenvolver as habilidades necessárias para o desenvolvimento da atividade, potencializar a criatividade, criar e fortalecer relações sociais entre os participantes da oficina.

Serviço:

Projeto: “MALABARES, ARTE E CULTURA PARA PAIS E FILHOS”

Entrada: Gratuita

Vagas: 20 vagas

Inscrições: Primeiros inscritos no local.

Duração: 2h

Quando e onde:

Dias 21 e 28 de Julho, às 15h na Sala de Oficinas (Piso 1) do Parque da Cultura.