Seleção chega a Los Angeles para pegar a Costa Rica em estreia na Copa América 

Após 22 dias em Orlando e amistosos contra México e EUA, time de Dorival Júnior entra na reta final da preparação para partida de segunda-feira e treinará na UCLA.

A seleção brasileira já está em Los Angeles para a estreia na Copa América. Depois de 22 dias de trabalhos em Orlando, a delegação comandada por Dorival Júnior trocou a Flórida pela Califórnia nesta quinta-feira, onde finaliza a preparação visando o duelo contra a Costa Rica, segunda-feira, às 22h, no moderno SoFi Stadium, em Inglewood.

Após voo de cerca de cinco horas, a Seleção pousou no Aeroporto de Los Angeles no início da noite (são quatro horas a mais do que o horário de Brasília) e seguiu direto para o hotel onde ficará concentrada na UCLA (Universidade da Califórnia em Los Angeles). No mesmo campus, Dorival Júnior comanda os últimos três treinamentos para o confronto com os costarriquenhos.

A última atividade em Orlando foi realizada na tarde de quarta-feira, com a quinta voltada apenas para descanso e viagem. Os jogadores terão que lidar com uma diferença de fuso-horário de três horas para trás em relação ao que estavam acostumados na Flórida.

Dorival Júnior começará a dar indícios do time que começará a partida contra a Costa Rica nas atividades na UCLA. A tendência, no entanto, é de que não faça muitas mudanças em relação ao time que empatou com os Estados Unidos há pouco mais de uma semana. Gabriel Magalhães, recuperado de lesão no ombro, briga por um lugar ao lado de Marquinhos na defesa.

Durante o período de preparação na Flórida, o Brasil viajou até o Texas para vencer o México por 3 a 2 e ficou no 1 a 1 com os americanos em amistoso realizado em Orlando. Andreas Pereira, Martinelli e Endrick fizeram os gols contra os mexicanos, enquanto Rodrygo deixou sua marca diante dos Estados Unidos.

O Brasil está no Grupo D da Copa América, ao lado de Costa Rica, Paraguai e Colômbia. Após a estreia contra os costarriquenhos, segunda-feira, a Seleção viaja para Las Vegas, onde pega os paraguaios, dia 28, e encerra a primeira fase contra os colombianos, dia 2 de julho, em Santa Clara.

