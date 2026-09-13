CAV divulga nota após denúncia de possível injúria racial em jogo do Paulista Sub-17

Caso ocorreu após Votuporanguense vencer o ECUS por 1 a 0, neste sábado, na Arena Plínio Marin; clube defende apuração dos fatos e reafirma repúdio ao racismo

O Clube Atlético Votuporanguense (CAV) divulgou nota de esclarecimento após a repercussão de uma denúncia de possível injúria racial ocorrida durante a partida contra o ECUS, de Suzano, pelo Campeonato Paulista Sub-17.

O confronto foi disputado na manhã deste sábado (12), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, e terminou com vitória da Votuporanguense por 1 a 0. A partida foi válida pela quarta rodada da segunda fase da competição estadual. Com o resultado, as duas equipes chegaram aos sete pontos no Grupo 16, com o ECUS permanecendo à frente nos critérios de desempate.

A polêmica teria começado aos 32 minutos do segundo tempo, durante um desentendimento envolvendo atletas das duas equipes. Segundo informações registradas na súmula, integrantes da comissão técnica do ECUS comunicaram à arbitragem a ocorrência de uma possível manifestação racista, mas naquele momento ainda não teriam identificado o responsável. Os árbitros registraram que não presenciaram nem ouviram a suposta ofensa.

Posteriormente, já após o encerramento da partida, o ECUS apontou R. P. de B., credenciado para o jogo como profissional de comunicação do clube adversário, como suposto autor das ofensas contra o jogador Gabriel Oliveira. O clube de Suzano informou que pretende registrar Boletim de Ocorrência para que o episódio seja investigado.

Diante da repercussão, o CAV publicou neste domingo (13) uma nota de esclarecimento. O clube afirma repudiar “qualquer ato de racismo, injúria racial, discriminação ou qualquer conduta que atente contra a dignidade e o respeito entre as pessoas”.

Segundo a Votuporanguense, o episódio teve início em um desentendimento entre atletas do ECUS e do CAV. Com o princípio de tumulto, integrantes das comissões técnicas entraram em campo para intervir, separar os envolvidos e impedir que a situação ganhasse maiores proporções.

O CAV afirma ser favorável à investigação e considera que ocorrências dessa natureza precisam ser apuradas pelas partes e pelas autoridades competentes. O clube também manifestou confiança em seus profissionais, mas ressaltou que qualquer denúncia deve ser tratada com seriedade e devidamente investigada.

Ao finalizar a nota, a Votuporanguense reforçou que não tolera racismo, injúria racial, violência ou qualquer forma de discriminação, dentro ou fora de campo, e afirmou que continuará defendendo o respeito, o diálogo, a formação dos jovens atletas e a paz no futebol.

O episódio deverá agora ser objeto de apuração para que sejam esclarecidas as circunstâncias e eventuais responsabilidades.

Contexto esportivo: o resultado também teve peso na disputa pela classificação. Uma semana antes, em Suzano, o ECUS havia vencido a Votuporanguense por 4 a 0. No reencontro deste sábado, o CAV devolveu a derrota ao vencer por 1 a 0 em Votuporanga.