11º Leilão de Gado da Santa Casa acontece neste domingo

Evento começa às 11h no Centro de Eventos Helder Galera e reúne comunidade em uma grande ação solidária

A Santa Casa de Votuporanga realiza neste domingo (13) a 11ª edição do tradicional Leilão de Gado em benefício da instituição. O evento começa às 11h, no Centro de Eventos Helder Galera, e deve reunir produtores rurais, empresários, voluntários, famílias e apoiadores de Votuporanga e região.

Neste ano, uma das novidades é justamente o local escolhido para a realização do leilão, que passa a ocupar o Centro de Eventos Helder Galera.

Além dos lotes que serão colocados à disposição dos arrematantes, a programação terá almoço, bebidas, espetos e outras opções gastronômicas. A participação também pode ocorrer por meio das prendas e demais doações destinadas à iniciativa.

Os recursos obtidos com a mobilização serão revertidos para a Santa Casa, contribuindo para a manutenção dos atendimentos e para melhorias na estrutura hospitalar.

O leilão chega à 11ª edição consolidado como uma das tradicionais mobilizações solidárias em favor do hospital, aproximando o setor produtivo e a comunidade de uma instituição que atende pacientes de Votuporanga e de dezenas de municípios da região