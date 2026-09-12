CAV abre avaliação para atletas da categoria Sub-20 

Peneira será realizada nos dias 15 e 16 de setembro, a partir das 8h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, e busca jogadores nascidos entre 2007 e 2009 para integrar a tradicional equipe da Pantera Alvinegra.

O Clube Atlético Votuporanguense (CAV) anunciou a realização de uma avaliação técnica para atletas que desejam ingressar na categoria Sub-20 da equipe. A oportunidade é voltada para jovens nascidos entre 2007 e 2009 e acontecerá nos dias 15 e 16 de setembro, a partir das 8h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP.

Conhecida como uma das principais portas de entrada para o futebol profissional da região, a avaliação busca identificar novos talentos para reforçar as categorias de base do clube, que tem tradição na formação de atletas.

Os interessados deverão comparecer ao local com uma hora de antecedência para realizar o credenciamento e apresentação da documentação exigida. Será obrigatório apresentar o RG original e uma cópia do documento do atleta. Para menores de 18 anos, também será necessária a apresentação do RG do responsável.

Outro requisito indispensável é a entrega de atestado médico impresso, comprovando que o atleta está apto para a prática esportiva. Sem o documento, a participação na avaliação não será permitida.

Os candidatos também deverão levar material esportivo completo, incluindo camisa, short, meião e chuteira.

O clube informa ainda que não será permitido o uso de uniformes de outros times de futebol durante a atividade.

A expectativa é reunir jovens de diversas cidades da região em busca da oportunidade de vestir a camisa da Pantera Alvinegra e mostrar seu potencial aos avaliadores do Votuporanguense.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 99741-6612.