CAV aposta em talentos de Votuporanga e fortalece categorias de base 

Sub-15 e Sub-17 avançaram no Campeonato Paulista de 2026, com 21 atletas da cidade nos elencos; clube já trabalha na formação do Sub-20 para a Copinha de 2027.

O Clube Atlético Votuporanguense (CAV) vem ampliando o trabalho com as categorias de base e apostando na formação de jogadores de Votuporanga e região. Em 2026, as equipes Sub-15 e Sub-17 avançaram à segunda fase do Campeonato Paulista e mantêm o clube na disputa por novas classificações.

Um dos destaques do projeto é a presença de jogadores da própria cidade. Atualmente, 21 atletas de Votuporanga integram as duas categorias, sendo 13 no Sub-15 e oito no Sub-17. Muitos passaram pelas escolinhas da Secretaria Municipal de Esportes e por escolas particulares antes de chegarem à Votuporanguense.

Para o gerente de futebol do CAV, Rogério Marques, a estruturação das categorias de base representa uma etapa fundamental no planejamento esportivo do clube e amplia as possibilidades para jovens que buscam espaço no futebol competitivo: “Esses atletas estão tendo a oportunidade de vestir a camisa do CAV, disputar um Campeonato Paulista e mostrar o talento que possuem. Para muitos deles, é a realização de um sonho e também a possibilidade de buscar um futuro dentro do futebol”, afirmou.

Espaço para as “joias” da cidade

O presidente do CAV, Edilberto Fiorentino – Caskinha, também destaca a intenção de ampliar a presença de talentos locais no projeto: “Temos ótimos jogadores em Votuporanga que precisam desse espaço. O CAV vem construindo a sua base e queremos olhar cada vez mais com carinho para as nossas joias da cidade e da região”, disse.

O secretário municipal de Esportes, Marcello Stringari, ressalta a importância do caminho que começa nas escolinhas e na iniciação esportiva e pode levar os jovens a uma equipe que disputa competições oficiais.

Para muitos desses jogadores, defender a Votuporanguense representa também a possibilidade de competir vestindo a camisa do clube da própria cidade.

Formação além das quatro linhas

Segundo Rogério Marques, a proposta das categorias de base não está restrita à preparação técnica e tática. A comissão trabalha conceitos relacionados à disciplina, responsabilidade, alimentação, cuidados com o corpo e equilíbrio físico e mental dos jovens: “A formação não acontece apenas dentro de campo. Esses jovens precisam aprender a cuidar da saúde, da alimentação, do corpo e também manter o equilíbrio físico e mental. A comissão técnica tem feito um trabalho muito importante nesse sentido”, destacou.

O objetivo é acompanhar tanto a evolução esportiva como o comportamento dos adolescentes durante o período de formação.

CAV já mira Copinha de 2027

Enquanto Sub-15 e Sub-17 seguem em competição, o clube também trabalha no futuro. O CAV iniciou a formação da equipe Sub-20 que deverá disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2027, com jogadores já sendo observados para a próxima temporada.

Rogério avalia que a participação na Copinha de 2026 ampliou a visibilidade da base da Votuporanguense e despertou a atenção de outras equipes para atletas do clube: “Com o Sub-20 conseguimos desenvolver um trabalho diferente e vários clubes olharam para o CAV. Agora, com o Sub-15 e o Sub-17 chegando à segunda fase do Paulista, mostramos que existe continuidade e que o trabalho está produzindo resultados”, afirmou.

As duas categorias voltam a campo contra Primeira Camisa e Jacareí, respectivamente, com possibilidade de avançar à terceira fase do Campeonato Paulista.

Para Caskinha, os resultados reforçam a necessidade de continuidade do projeto: “O futuro de um clube passa por uma base sólida e bem construída. Estamos oferecendo oportunidades, formando atletas e criando um caminho para que os jovens de Votuporanga e da região possam acreditar que é possível chegar mais longe vestindo a camisa do CAV”, concluiu.