Hospital Materno-Infantil avança e ganha forma em Votuporanga 

Obra de cerca de R$ 50 milhões terá 104 leitos e será referência para 53 municípios do noroeste paulista.

O Hospital Materno-Infantil (HMI) de Votuporanga avança para uma nova etapa de construção e começa a ganhar forma. Com 98% da fundação executada, a obra entrou na fase de montagem da macroestrutura, tornando cada vez mais visível o projeto que ampliará a estrutura de atendimento à saúde materno-infantil de Votuporanga e de toda a região.

Construído em área anexa à Santa Casa de Votuporanga, o hospital terá mais de 7,9 mil metros quadrados, distribuídos em quatro pavimentos, com 104 leitos, sendo 30 destinados às UTIs Neonatal e Pediátrica. A unidade também contará com três salas cirúrgicas, três salas de Parto, Pré-Parto e Pós-Parto (PPP) e uma UTI Pediátrica com dez leitos. O investimento estimado é de quase R$ 50 milhões.

“Acompanhar o Hospital Materno-Infantil avançando para uma nova etapa é motivo de muita satisfação e, principalmente, de orgulho. Desde o início, a Prefeitura trabalhou para viabilizar esse projeto, porque sabíamos da importância de Votuporanga contar com uma estrutura desse porte para cuidar de mães, bebês e crianças de toda a região”, destacou o prefeito Jorge Seba.

O prefeito celebrou ainda que “hoje, ver a obra avançando e a macroestrutura começando a tomar forma mostra que esse planejamento está se transformando em uma realidade concreta. Estamos ampliando a estrutura de saúde e criando uma nova referência para o atendimento materno-infantil. É uma obra construída por muitas mãos, com a participação do Governo do Estado, da Prefeitura, da Unifev, da Santa Casa, da Câmara Municipal, da Facchini e de todos os parceiros envolvidos nesse projeto”.

O HMI será referência da Rede Alyne para 53 municípios do noroeste paulista, ampliando a oferta de atendimento especializado para gestantes, mães, recém-nascidos e crianças. A nova UTI Pediátrica, com dez leitos, também permitirá ampliar a assistência de maior complexidade e reduzir a necessidade de deslocamento de pacientes para outros centros.

A implantação reúne a participação do Governo do Estado, Prefeitura de Votuporanga, a Unifev, a Santa Casa e a Facchini. Em abril, a Facchini anunciou a doação de R$ 5 milhões para a construção. A Santa Casa será responsável pela gestão da unidade, enquanto a parceria com a Unifev também contribuirá para aproximar a formação profissional da assistência à população.

“É uma obra que representa a força da união de diferentes instituições em torno de um propósito comum: cuidar das pessoas. O hospital vai fortalecer a assistência especializada de mães, bebês e crianças de toda a nossa região”, afirmou o provedor da Santa Casa de Votuporanga, Amaro Rodero.

Com a fundação praticamente concluída e a macroestrutura em montagem, o Hospital Materno-Infantil avança, agora, para uma nova fase que começa a transformar em realidade essa estrutura que ampliará a capacidade de atendimento especializado de Votuporanga e de toda a região.