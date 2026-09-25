Destaque da base do CAV, Gilmarcos é negociado com o Cuiabá 

Zagueiro que vinha defendendo o Sub-17 do Votuporanguense dará sequência à carreira na equipe Sub-20 do clube mato-grossense.

O Clube Atlético Votuporanguense (CAV) confirmou a negociação do zagueiro Gilmarcos com o Cuiabá. Destaque da equipe Sub-17 do CAV, o jogador deixa o clube para integrar a categoria Sub-20 da equipe mato-grossense.

A transferência representa mais um resultado do trabalho desenvolvido nas categorias de base do Votuporanguense, que vem buscando ampliar a formação de jovens jogadores e criar oportunidades para que os atletas avancem na carreira.

Gilmarcos vinha se destacando com a camisa alvinegra e agora terá a oportunidade de dar um novo passo em seu desenvolvimento esportivo, passando diretamente do Sub-17 do CAV para o Sub-20 do Cuiabá.

Para o Votuporanguense, a negociação também reforça a importância do investimento na formação de atletas, oferecendo estrutura e suporte para o desenvolvimento dentro e fora de campo.

O clube destacou que o trabalho desenvolvido nas categorias inferiores tem como objetivo não apenas buscar resultados esportivos, mas também preparar jogadores para novas oportunidades no futebol.

Com a transferência, Gilmarcos encerra uma etapa de sua formação no CAV e inicia um novo desafio no Cuiabá. O Votuporanguense desejou sucesso ao zagueiro na sequência da carreira e destacou a negociação como mais uma conquista do projeto de desenvolvimento de jogadores.