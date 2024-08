Rony vê Palmeiras mentalmente forte após queda na Copa do Brasil: “Libertadores é diferente” 

Verdão encara o Botafogo, nesta quarta-feira, às 21h30, pelo torneio continental e tenta voltar do Rio de Janeiro com bom resultado.

O atacante Rony vê o Palmeiras forte mentalmente para encarar o Botafogo, nesta quarta-feira, às 21h30, no Nilton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores. Para isso, o time teve que superar rapidamente a queda na Copa do Brasil diante do Flamengo.

“Nossa equipe teve um tropeço na Copa do Brasil, mas está superado. Somos uma equipe muito forte mentalmente e que se cobra bastante. Quando os resultados não vêm, nós sabemos que só com trabalho e foco as coisas começam a acontecer novamente”, afirmou o jogador ao site do clube.

Depois de ser eliminado para o Flamengo, na última quarta-feira, o Palmeiras teve um novo duelo contra o time rubro-negro, no Maracanã, e conseguiu demonstrar um bom futebol no jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.

A boa apresentação no final de semana é uma prova para Rony de como o Palmeiras deixou para trás a queda no torneio mata-mata e que agora está focado para poder voltar do Rio de Janeiro com um resultado favorável na Libertadores.

“Seguimos com a cabeça boa porque sabemos dos jogos bons que fizemos, mostrando a nossa identidade. O futebol não é só de derrotas ou só de vitórias. Acredito que somos uma equipe que sabe lidar com isso. Já viramos a chave e sabemos que o que passou não volta. Agora é focar no que temos. Temos de manter a mesma pegada dos últimos jogos para que, nas partidas decisivas, como na quarta-feira, a gente não cometa os erros do passado”, comentou.

O Palmeiras busca o seu quarto título na Libertadores e terá que superar os quase dois meses sem vencer fora de casa para sair na frente no duelo das oitavas de final. O retrospecto do time no torneio é um trunfo neste momento de instabilidade como visitante.

“A Libertadores é diferente. Temos um retrospecto muito bom nesta competição. Será um jogo muito difícil contra o Botafogo, que é uma grande equipe. É manter o foco que estamos tendo, pois serão dois jogos, mata-mata, e não podemos, em nenhum momento, vacilar e baixar a guarda. O nosso intuito é ir lá, lutar e fazer um grande jogo para buscar um grande resultado para depois decidir na nossa casa”, finalizou Rony.

O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira, também às 21h30, no Allianz Parque. O vencedor do confronto irá enfrentar quem avançar do duelo entre Nacional-URU e São Paulo.

*Com informações do ge