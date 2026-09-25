Câmara pauta três projetos para votação na segunda-feira 

A 34ª sessão ordinária da Casa de Leis ocorre a partir das 18h, no Plenário “Dr. Octávio Viscardi”. A pauta inclui homenagens com a denominação de áreas verdes e sistemas de lazer nos residenciais Caproni e Noroeste.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP pautou três projetos para votação durante a 34ª sessão ordinária que será realizada na próxima segunda-feira (28.set), a partir das 18h, no Plenário “Dr. Octavio Viscardi”.

De acordo com a Ordem do Dia, divulgada pela presidência da Casa de Leis nesta sexta-feira (25), entre os projetos que serão apreciados pelos vereadores estão a denominação de duas áreas verdes e a de um sistema de lazer do município.

Confira abaixo a Ordem do Dia na íntegra:

Projeto de Lei N.º 144/2026 – de autoria do vereador Gaspar (MDB) – dispõe sobre a denominação da Área Verde Antonio Carrasco Bastida, localizada no Loteamento Vila Residencial Caproni.

Projeto de Lei N.º 165/2026 – de autoria do vereador Sargento Moreno (PL) – dispõe sobre a denominação da Área Verde Adelia Aparecida Porto, localizada no Loteamento Jardim Residencial Noroeste.

Projeto de Lei N.º 175/2026 – de autoria do vereador Gaspar (MDB) – dispõe sobre a denominação do Sistema de Lazer André Morais Carrasco, localizado no Loteamento Vila Residencial Caproni.

A sessão pode ser acompanhada presencialmente das galerias da Câmara ou ainda por meio da TV Câmara e redes sociais da Câmara Municipal de Votuporanga.