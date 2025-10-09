Ladrões invadem sítio e trancam idosos em banheiro para roubar defensivos agrícolas em Votuporanga 

Crime ocorreu na noite desta terça-feira (7), em uma propriedade localizada no antigo Centro Rural; idosos de 63 e 68 anos não foram agredidos. Os criminosos não encontraram os defensivos agrícolas, mas fugiram levando dinheiro e celulares.

Três criminosos armados invadiram uma propriedade rural, na noite desta terça-feira (7.out) e renderam um casal de idosos, de 63 e 68 anos, em Votuporanga/SP. As vítimas, que moram em um sítio no antigo Centro Rural, perto da extinta Escola Rural da APAE, foram trancadas no banheiro enquanto os ladrões vasculharam a casa em busca de defensivos agrícolas.

De acordo com informações da Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 19h50, quando três indivíduos encapuzados, sendo pelo menos, dois deles armados com revólveres, invadiram a propriedade, anunciaram o assalto e fizeram o casal refém. No entanto, como o trio não encontrou os produtos, acabou fugindo levando R$ 1,5 mil em dinheiro e dois celulares. Apesar do susto, os idosos não foram agredidos.

Ainda segundo apurado, os criminosos teriam fugido em um carro ainda não identificado, no sentido à Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em direção a Valentim Gentil/SP. Assim que conseguiram se libertar, as vítimas acionaram a Polícia Militar. Em seguida, viaturas da corporação, com apoio da Polícia Militar Ambiental, foram mobilizadas para atendimento da ocorrência, contudo, não há informações sobre o paradeiro dos criminosos.

O caso foi registrado e segue sob investigação da Polícia Civil de Votuporanga.