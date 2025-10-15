CAV anuncia as contratações de Paulo Victor e Marcos Nunes 

O lateral-esquerdo e o atacante compõem um pacote de 16 nomes já anunciados pelo Votuporanguense para a temporada 2026. Pré-temporada começa em novembro.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou nesta terça-feira (14.out) a contratação de Paulo Victor da Costa Miranda Alves, o Paulo Victor, novo lateral-esquerdo da equipe alvinegra. Com 26 anos, 1,80m de altura e canhoto, o atleta chega para defender as cores do CAV no Paulistão Sicredi A2 2026, trazendo experiência e versatilidade ao lado esquerdo do campo.

Formado nas categorias de base do Fluminense, o jogador acumula passagens por Ceará, UNIRB, Maguary-PE, Audax Rio, Betim Futebol, FC Cascavel e Portuguesa-RJ. Em 2025, atuou em diversas competições nacionais, incluindo a Série D, a Copa do Brasil, o Campeonato Paranaense e a Copa Rio, competição na qual foi campeão, conquistando destaque pela regularidade e desempenho defensivo.

Outro nome anunciado pela diretoria da Pantera Alvinegra é o do atacante Marcos Paulo Nunes Barros, conhecido como Marcos Nunes. Natural de Manaus/AM, o atacante de 35 anos, 1,70m de altura, 70 kg e destro, atua como extremo, com muita velocidade, explosão e faro de gol.

Marcos Nunes acumula uma longa trajetória no futebol brasileiro, com passagens por Nacional-SP, Grêmio Prudente, Marília, Grêmio Barueri, Taubaté, Portuguesa Santista, Uberlândia, Coimbra-MG, São Carlos, EC São Bernardo, Barretos, Democrata-GV, Tupynambás, Campinense, Pouso Alegre, São Bernardo, Ferroviária e, mais recentemente, pelo São Bento de Sorocaba, clube que defendeu em 2025.

Com ampla experiência na Série A2 do Campeonato Paulista, Marcos Nunes chega ao CAV trazendo vivência, intensidade e qualidade para reforçar o setor ofensivo da equipe.

Montagem acelerada do elenco da Pantera Alvinegra

Agora são 16 as contratações do Votuporanguense para a Série A2 do ano que vem. Confira abaixo a relação de anunciados:

Goleiros: Gabriel Félix, Pablo Caíque e Felipão;

Zagueiros: Amorim, Matheusão e PV;

Laterais: Vinicius Baracioli (lateral-direito) e Paulo Victor (lateral-esquerdo);

Meio-campistas: Alison Silva, Fernandinho, Luiz Thiago e Rodolfo;

Atacantes: Orlando Júnior, Caio Mancha, Anderson Feijão e Marcos Nunes.

O CAV terminou a A2 deste ano na 13ª colocação, com 17 pontos, e ficou de fora da Copa Paulista, torneio que compõe o calendário no segundo semestre. Para 2026, o Votuporanguense contratou o técnico Paulo Roberto Santos – “Rei do Acesso”.

A pré-temporada têm previsão de início no mês de novembro, quando os atletas se apresentarão oficialmente ao clube.