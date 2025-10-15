Viagem Literária traz escritor Fábio Kabral a Votuporanga nesta quarta-feira

Autor participa de atividades do programa estadual que celebra a literatura afro-brasileira, com ações na Casa da Criança e na Biblioteca Municipal Castro Alves.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, recebe nesta quarta-feira (15.out) o escritor Fábio Kabral dentro da programação do Viagem Literária, iniciativa do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (Siseb) e da SP Leituras – Organização Social de Cultura.

A programação, totalmente gratuita, contará com dois momentos especiais: às 14h30, o autor visita a Casa da Criança, e às 19h, realiza um bate-papo aberto ao público na Biblioteca Municipal Castro Alves, localizada no Parque da Cultura.

O Viagem Literária chega à sua 17ª edição em 2025, levando o universo da literatura brasileira contemporânea a 67 bibliotecas em 66 cidades paulistas. Nesta edição, o programa convida o público a mergulhar nas múltiplas vozes da literatura afro-brasileira, com encontros com escritores e apresentações de grupos de contadores de histórias.

Mais do que uma programação de eventos, o Viagem Literária transforma as bibliotecas em espaços vivos de descoberta, promovendo conexões, debates e a valorização da leitura em toda a comunidade. Desde sua criação, em 2008, o projeto já alcançou mais de 230 municípios, somando 3.600 ações e impactando mais de 364 mil pessoas.

A atuação das bibliotecas participantes é essencial para o sucesso do programa. Elas preparam o público, organizam atividades complementares e reforçam a importância da biblioteca pública como espaço de troca e aprendizado.

Sobre Fábio Kabral

Fábio Kabral é escritor de ficção especulativa afrocentrada. Autor das obras Ritos de Passagem, O Caçador Cibernético da Rua 13, A Cientista Guerreira do Facão Furioso, O Blogueiro Bruxo das Redes Sobrenaturais e Sopro dos Deuses: Os Ancestrais do Amanhã. Realiza oficinas, palestras e rodas de conversa sobre literatura, afrofuturismo, criação de universos fantásticos, mitologia e ancestralidade na ficção. Diagnosticado com autismo já adulto, Kabral é reconhecido por sua contribuição à ampliação da representatividade negra na literatura fantástica brasileira.

A atividade é gratuita e aberta ao público. Participe e embarque nesta jornada literária que valoriza a leitura, amplia horizontes e fortalece a presença da biblioteca como ponto de cultura e encontro em Votuporanga.