Brasil enfrentará a França em 26 de março e terá Orlando como base na Data Fifa 

Duelo contra franceses será cinco dias antes de amistoso contra a Croácia. Time de Carlo Ancelotti ficará concentrado na Flórida durante toda a Data Fifa.

A CBF anunciou nesta sexta-feira a programação da seleção brasileira para a Data Fifa de março, a primeira de 2026 e a última antes da convocação para a Copa do Mundo. A equipe de Carlo Ancelotti enfrentará a França, em Boston, no dia 26 de março, data oficializada pela confederação em comunicado. Cinco dias depois, em 31 de março, o duelo será contra a Croácia, em Orlando – cidade que será a base da Seleção durante a Data Fifa.

A CBF indicou que a seleção brasileira ficará hospedada e vai treinar no Complexo da ESPN, em Orlando, na Flórida, no período em que estiver reunida. A viagem para Boston, para o duelo contra a França, ocorrerá apenas na véspera do confronto. Logo depois da partida, o time retorna à base.

“Serão dois jogos de altíssimo nível, contra duas seleções da primeira prateleira do futebol mundial. Desde quando asseguramos a classificação nós havíamos decidido enfrentar seleções bem ranqueadas, classificadas para a Copa e que representassem escolas diferentes. Tivemos adversários da Ásia, das escolas africanas e buscamos equipes europeias que pudessem, de fato, impor dificuldades e desafiar a Seleção Brasileira como as outras fizeram”, afirmou Rodrigo Caetano, coordenador geral de seleções masculinas da CBF.

Havia a possibilidade de o Brasil enfrentar a França no dia 28, mas a data confirmada foi o dia 26 – dando maior intervalo entre os dois amistosos da Data Fifa de março. Será a última oportunidade para o técnico Carlo Ancelotti treinar e conviver com os jogadores antes da convocação para a Copa do Mundo, que deve acontecer em maio. O time só voltará a se reunir, depois disso, em junho, dias antes do Mundial.

A CBF decidiu que toda a preparação para os primeiros amistosos de 2026 será realizada em Orlando porque a estrutura deixou boa impressão durante a preparação para a Copa América de 2024. Na Copa do Mundo, o Brasil pode ter Nova York como base nos Estados Unidos – país onde disputará todos os jogos da fase de grupos e pode seguir até o final do Mundial, caso avance em primeiro em seu grupo.

Após quatro dias visitas e vistorias, a CBF escolheu seus centros de treinamentos preferidos. Agora, aguarda o retorno da Fifa, que deve fazer o anúncio das bases de cada seleção no dia 16 de janeiro. O Brasil estreia no Mundial no dia 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey/Nova York. Depois, enfrenta o Haiti, no dia 19, na Filadélfia, e duela contra a Escócia, no dia 24, em Miami.

