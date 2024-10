Em melhor momento, São Paulo tenta superar “pesadelo” do primeiro turno por G-4

Tricolor teve instabilidade justamente na sequência que vive neste momento, contra Internacional, Corinthians, Cuiabá e Vasco.

O técnico Luis Zubeldía viveu poucos momentos de turbulência desde a chegada ao São Paulo, mas um deles foi exatamente na mesma sequência que a equipe enfrenta agora no Campeonato Brasileiro, só que no primeiro turno.

O jogo contra o Vasco, nesta quarta-feira, às 21h45, no Brinco de Ouro da Princesa, marca o fim da pior fase que o São Paulo teve na primeira metade do Brasileirão. Ainda com a Copa do Brasil e a Libertadores para disputar, o Tricolor poupou titulares e ficou quatro jogos sem vencer.

Em junho, foram dois empates (com Internacional e Corinthians) e duas derrotas (para Cuiabá e Vasco). A sequência negativa chegou a abalar a confiança dos torcedores no trabalho de Luis Zubeldía e ligou um alerta na diretoria.

Os quatro jogos sem vitórias deixaram o São Paulo mais longe do G-4 (o grupo que vai direto para a Libertadores do ano que vem). Depois, quatro resultados positivos em sequência recolocaram o Tricolor na parte de cima da tabela.

No segundo turno, o São Paulo também tem enfrentado dificuldade neste momento. Perdeu para Internacional e Cuiabá, mas, em contrapartida, venceu o Corinthians – na primeira metade do Brasileirão, não havia conseguido nenhuma vitória nessa sequência.

Até então, são três pontos somados contra dois do primeiro turno. Para se manter próximo do G-4, o São Paulo precisa vencer o Vasco nesta quarta-feira. E foi justamente contra o adversário que a situação ficou delicada em junho.

Em São Januário, o Tricolor abriu o placar com André Silva, que será titular no Brinco de Ouro, mas viu o Vasco virar para 4 a 1.

Já num momento bem diferente quatro meses depois, o São Paulo está em quinto lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos, contra 51 do Flamengo, o quarto colocado.

*Com informações do ge

