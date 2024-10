STJD denuncia Yuri Alberto e Alcaraz por agressão em confusão no Corinthians x Flamengo

Cacá e Emiliano Díaz também são denunciados; possíveis punições não contam na Copa do Brasil.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou nesta semana os envolvidos na confusão no fim do jogo Corinthians 2 x 1 Flamengo, no dia 1º de setembro, na Neo Química Arena. A partida terminou com quatro expulsões: o rubro-negro Alcaraz e os alvinegros Yuri Alberto, Cacá e o auxiliar técnico Emiliano Díaz. Eles serão julgados na próxima sexta-feira.

Alcaraz e Yuri Alberto foram denunciados por agressão e podem pegar um gancho maior. Eles foram enquadrados no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê como pena a suspensão de quatro a 12 jogos. O meia rubro-negro foi citado por “desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido”. Já o atacante alvinegro, por “desferir chutes ou pontapés, desvinculados da disputa de jogo, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido”.

Cacá, que segurou o pescoço de Alcaraz durante a confusão, antes de ser atingido pelo soco, foi enquadrado no artigo 250, que fala em praticar ato desleal ou hostil, e foi citado por “empurrar acintosamente o companheiro ou adversário, fora da disputa da jogada”. A pena prevista é suspensão de uma a três partidas. E Emiliano Díaz, por sua vez, entrou no artigo 258, assumir conduta contrária à disciplina ou ética do esporte, e foi citado por “desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões”. A pena prevista é suspensão de um a seis jogos.

O Corinthians ainda teve o seu executivo de futebol, Fabinho Soldado, também denunciado por desrespeito à arbitragem, com pena de 15 a 180 dias. O árbitro Ramon Abatti Abel citou na súmula que o dirigente no intervalo gritou “para de picar o jogo” na porta do vestiário.

Além disso, os gandulas Thiago Rezetti e Alessandro da Silva também foram denunciados no artigo 258 do CBJD. O primeiro por “retardar o reinício de jogo, demorando a repor a bola para a equipe adversária”, segundo relatada na súmula. E o segundo por “retardar o reinício de jogo, murchando a bola que estava em sua posse”, de acordo com o descrito pelo árbitro.

O julgamento de todos será na sexta-feira, às 10h, na sede do tribunal no Centro do Rio de Janeiro. As punições por partidas devem ser cumpridas na mesma competição, por isso não afetarão o jogo da Copa do Brasil entre os dois times no domingo.

*Com informações do ge

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3