CAV anuncia a contratação de Kauã Santos 

O lateral-esquerdo de 22 anos compõe um pacote de 21 nomes já anunciados pelo Votuporanguense para a temporada 2026. A pré-temporada começa na próxima quarta-feira (12).

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou nesta sexta-feira (7.nov) a contratação do lateral-esquerdo Kauã da Silva Santos – Kauã Santos, para a disputa do Paulistão Sicredi A2 2026.

O atleta de 22 anos, 1,78m de altura e pé esquerdo dominante, chega para reforçar o setor defensivo da Pantera Alvinegra com juventude, força física e intensidade.

Kauã construiu sua carreira com passagens por Amadense, Boca Júnior-SE, Itabaiana e Olímpico, destacando-se nas competições do futebol sergipano e mostrando grande potencial pelas laterais.

Em 2025, o lateral disputou o Campeonato Sergipano e o Brasileirão Série C, acumulando minutos importantes e demonstrando evolução técnica e maturidade em campo.

Com boa marcação, chegada ao ataque e disposição em campo, Kauã é mais um nome que chega para fortalecer o elenco do CAV na busca por uma grande campanha na próxima temporada.

Pré-temporada começa na próxima semana

Agora são 21 as contratações do Votuporanguense para a Série A2 do ano que vem. Confira abaixo a relação de anunciados:

Goleiros: Gabriel Félix, Pablo Caíque e Felipão;

Zagueiros: Amorim, Matheusão e PV;

Laterais: Vinicius Baracioli (lateral-direito), Paulo Victor (lateral-esquerdo) e Kauã Santos (lateral-esquerdo);

Meio-campistas: Alison Silva, Fernandinho, Luiz Thiago, Rodolfo, Benedetti, Feitosa e Daniel;

Atacantes: Orlando Júnior, Caio Mancha, Anderson Feijão, Marcos Nunes e Minho.

O CAV terminou a A2 deste ano na 13ª colocação, com 17 pontos, e ficou de fora da Copa Paulista, torneio que compõe o calendário no segundo semestre. Para 2026, o Votuporanguense contratou o técnico Paulo Roberto Santos – “Rei do Acesso”.

A pré-temporada começa na próxima quarta-feira (12), quando os atletas se apresentam oficialmente na Arena Plínio Marin, a partir das 14h.