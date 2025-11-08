Mutirão contra a dengue ocorre no bairro Vila Paes neste sábado 

Ação intensifica combate ao mosquito transmissor com visitas domiciliares e orientações preventivas à população.

A Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga realizará neste sábado (8.nov) um mutirão de intensificação contra a dengue. Das 7h às 13h, agentes de Saúde percorrerão as áreas de abrangência do Consultório Municipal “Dr. Jamilo Elias Zeitune”, no bairro Vila Paes.

A iniciativa reforça as medidas já adotadas pela Prefeitura no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Durante a ação, as equipes visitarão imóveis, orientarão os moradores sobre formas de prevenção e eliminarão possíveis criadouros do vetor.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix, destacou o caráter contínuo das ações e o papel essencial da população na prevenção: “O combate à dengue é uma responsabilidade coletiva. A Prefeitura tem intensificado as ações em todas as regiões da cidade, mas é fundamental que cada morador faça a sua parte, mantendo quintais limpos e eliminando qualquer foco de água parada”, afirmou.

A Vigilância Ambiental reforça que todos os agentes estarão devidamente identificados com crachá e uniforme. A orientação é para que a população receba as equipes e siga as recomendações de segurança e limpeza.

Prevenção

A Vigilância orienta os moradores a manter os quintais livres de entulhos, verificar recipientes que possam acumular água, como garrafas, pratos de vasos de plantas e sacolas plásticas, limpar calhas, tampar caixas d’água e aplicar detergente ou sabão em pó diluído nos ralos internos e externos. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais com frequência, utilizando água, bucha e sabão.

Votuporanga registra quatro mortes por dengue em 2025

Desde o início do ano, Votuporanga registra quatro óbitos por dengue. De acordo com dados atualizados pela Secretaria da Saúde nesta quinta-feira (6), o município contabiliza 5.576 casos positivos e outros 189 em investigação.

O Boletim Epidemiológico pode ser consultado em tempo real no site www.votuporanga.sp.gov.br e também no aplicativo Conecta Votuporanga.