CBF entra com recurso no TAS para ter Marta na semifinal da Olimpíada 

A camisa 10 foi expulsa após entrada violenta contra a Espanha na fase de grupos e pegou dois jogos de gancho. O Brasil vai enfrentar a Espanha nesta terça-feira, às 16h.

O departamento jurídico da CBF irá entrar nesta segunda-feira no TAS (Tribunal Arbitral do Esporte) com um recurso para efeito suspensivo para que Marta possa disputar a semifinal dos Jogos Olímpicos na terça-feira contra a Espanha. A camisa 10 acabou levando o vermelho direto em jogo contra as mesmas espanholas ainda na primeira fase depois de uma entrada violenta na jogadora Olga Carmona.

Pelo regulamento da competição, ao levar cartão vermelho direto, uma atleta cumpre um jogo de suspensão automática e depois é julgada pelo comitê disciplinar da Fifa, podendo pegar até 3 jogos de suspensão – um automático e outros dois. Marta acabou suspensa pela pena mínima, ou seja, um jogo a mais.

Fora das quartas de final contra a França, cumprindo a suspensão automática, Marta torceu da arquibancada do Estádio de Nantes vendo a classificação na vitória por 1 a 0 com gol de Gabi Portilho.

O Brasil vai enfrentar a Espanha em Marselha, às 16h, na próxima terça-feira. O resultado vai dizer se o retorno de Marta será em mais uma decisão olímpica (ela tem a prata nos Jogos de Atenas-2004 e Pequim-2008) ou se na disputa da medalha de bronze com o cenário até aqui desenhado em razão da suspensão.