Polícia Civil prende traficantes em Cardoso 

O SIG, através de investigações e atividades de inteligência, identificou três pontos de tráfico de drogas na cidade.

Dois indivíduos foram presos no município de Cardoso/SP durante a Operação Phoenix, deflagrada nesta quinta-feira (5.dez), com o objetivo de combater a criminalidade em todos os gêneros. A Polícia Civil de Cardoso, vinculada à Delegacia Seccional de Votuporanga, com apoio dos policiais civis de Américo de Campos, Pontes Gestal, Valentim Gentil e Riolândia deram cumprimento a três mandados de busca e apreensão expedido pela Vara Única da Comarca de Cardoso.

O SIG de Cardoso, através de investigações e atividades de inteligência, identificou três pontos de venda de drogas na cidade, sendo nos bairros CDHU “H”, Vila Balbino e Vila Urias de Paula. Ao total, foram localizados e apreendidos além de drogas, dinheiro oriundo do tráfico, tendo os indivíduos C.A.S., morador da Vila Balbino, e L.C.F.D.P., morador do bairro Vila Urias de Paula, autuados em flagrante por tráfico de drogas.

Durante as buscas, foram apreendidas 68 pedras de crack, 30 papelotes de cocaína e um pote contendo 144 g de cocaína, sete porções de maconha, seis aparelhos celulares, três balanças de precisão, a quantia de R$ 1.187 e uma arma de choque.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Votuporanga, onde os indivíduos foram ouvidos e colocados à disposição da Justiça.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3