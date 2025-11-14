Casal é condenado a 43 anos de prisão em penas somadas por degolar jovens e enrolar corpos em lençol em Birigui 

Washington Elias Relíquias de Souza Sarmento e Kathlen da Silva Ferreira passaram por júri popular nesta quinta-feira (13) pelos homicídios de Jimmy Pereira da Silva e Caroline Batista Froes, em novembro de 2023. Cabe recurso.

O casal acusado de degolar dois jovens e enrolar os corpos em lençol, em novembro de 2023, foi condenado a 43 anos de prisão, em penas somadas, nesta quinta-feira (13.nov), em Birigui/SP. Cabe recurso da decisão.

Washington Elias Relíquias de Souza Sarmento, de 31 anos, foi condenado a 42 anos e cinco meses por duplo homicídio qualificado por meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima e ocultação de cadáver, e Kathlen da Silva Ferreira, de 26, terá que cumprir pena de um ano e quatro meses por ocultação de cadáver.

Apesar da condenação, até as 19h não havia sido divulgada a pena para os réus, que participaram presencialmente do júri. A reportagem tenta contato com a defesa do casal.

Os crimes ocorreram na madrugada do dia 22 de novembro de 2023, em um imóvel de fundos localizado na Rua Severo Xavier Soares, no bairro Parque das Nações.

As vítimas Jimmy Pereira da Silva, de 21 anos, e Caroline Batista Froes, de 22, foram achadas mortas na casa do casal, um dia após o crime. Conforme o processo, os quatro passaram a noite bebendo, usando drogas e mantendo relações sexuais.

À polícia, durante a investigação, Kathlen informou que Jimmy tentou abusar sexualmente dela, motivo pelo qual foi degolado por Washington. A outra jovem, Caroline, foi morta por ele ao tentar ligar para a polícia.

Segundo a polícia, o corpo de Caroline apresentava um corte profundo no pescoço e vestígios de secreção no órgão genital. Já o corpo de Jimmy, por sua vez, tinha marcas de 12 facadas no peito e um corte profundo no pescoço.

Ambos estavam com toalhas enroladas no pescoço e nus. Na casa, a polícia encontrou roupas sujas de sangue em um saco de lixo, além de documentos de Washington e Kathlen, apontados como os assassinos.

Motivação do crime

Kathlen, condenada pelo crime, chegou a dizer à polícia durante a fase de investigação que Jimmy tentou abusar sexualmente dela, motivo pelo qual foi degolado por Washington. Já Caroline foi morta por intervir e tentar pedir ajuda à polícia.

Contudo, o Ministério Público encontrou divergências no depoimento do casal e desconsiderou que Washington agiu em legítima defesa. A investigação concluiu que Kathlen não participou do assassinato, mas ajudou na ocultação dos corpos.

Ela foi presa no dia 27 de novembro de 2023 e relatou à polícia que fugiu para o Paraguai com o companheiro logo após o crime. Já Washington foi preso no Paraguai no dia 1º de dezembro, durante o cumprimento do mandado de prisão temporária, que foi convertida em preventiva.

Kathlen respondeu ao processo em liberdade. Washington estava preso no presídio em Lavínia/SP.

*Com informações do g1