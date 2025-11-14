Cabo Renato Abdala pede recursos a deputados na Alesp 

Vereador visitou gabinetes e protocolou pediu verba para as áreas da saúde, esporte e assistência social.

O vereador Cabo Renato Abdala (PRD) esteve em São Paulo/SP nesta semana cumprindo agenda política em busca de investimentos para Votuporanga/SP. Entre as demandas apresentadas, ele destacou solicitações voltadas as áreas do esporte, saúde e assistência social.

Durante sua passagem pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o vereador visitou os gabinetes dos deputados estaduais Leticia Aguiar (PL), Tomé Abduch (Republicanos), Rafael Saraiva (União Brasil), Agente Federal Danilo Balas (PL) e Fabiana Bolsonaro (PL).

Na oportunidade, o vereador solicitou o envio de emendas individuais no valor de R$50 mil destinadas ao fortalecimento do Programa Bolsa Atleta, iniciativa essencial para que esportistas mantenham alta performance nas competições locais, regionais e estaduais.

Segundo Cabo Renato Abdala, ampliar esse investimento é fundamental para aumentar o número de atletas cadastrados, incentivar a prática esportiva e promover mais saúde, inclusão e qualidade de vida à população votuporanguense.

Além das demandas do esporte, o vereador apresentou pedidos para a área da saúde, buscando recursos que auxiliem no reforço de programas essenciais, na melhoria de atendimentos e no fortalecimento da rede municipal.

Cabo Renato Abdala reforçou junto ao deputado Tomé Abduch (Republicanos) mais um pedido de emenda, também no valor de R$50 mil, desta vez voltada para a melhoria da infraestrutura da Entidade Assistencial Instituto do Deficiente Áudio Visual de Votuporanga (IDAV). O objetivo é apoiar o trabalho fundamental desenvolvido pela instituição junto às pessoas com deficiência visual e auditiva.

A agenda do vereador na capital paulista também incluiu uma visita à Corregedoria do Ministério Público, além de uma reunião com o presidente estadual do União Brasil, Milton Leite, onde tratou de pautas relevantes para o desenvolvimento de Votuporanga, fortalecendo parcerias e alinhando estratégias para novas conquistas.

“Cada viagem, cada reunião e cada diálogo é por Votuporanga. A cidade merece atenção, investimentos e respeito. Vamos continuar batalhando para trazer recursos e ampliar oportunidades para a nossa população”, destacou Cabo Renato Abdala.