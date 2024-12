Casal doa naninhas para crianças internadas na Santa Casa de Votuporanga

Em um gesto repleto de amor e empatia, o casal Nadir Caetano Barão, de 77 anos, e Valdir Barão, de 80, viajou de Ilha Solteira até a Santa Casa de Votuporanga para trazer um pouco de conforto e alegria às crianças internadas na ala pediátrica.

Dona Nadir, motivada pelo desejo de fazer o bem, transformou retalhos de tecido em afeto. “Eu sentia vontade de fazer algo por alguém, fazer o bem! Também tinha uns retalhos de tecido e pensei: acho que vou começar a fazer umas almofadinhas para doar”, contou a aposentada. Com dedicação, confeccionou mais de 200 naninhas, distribuídas para diversas instituições sociais, incluindo a Santa Casa de Votuporanga.

A semana do Natal foi o momento escolhido para a doação especial, realizada no dia 23 de dezembro. Nadir foi convidada a entregar as naninhas pessoalmente às nove crianças internadas. “Eu me sinto muito feliz fazendo essa doação. Quando terminei de costurar, olhei aquela cama lotada e agradeci a Jesus por me ajudar a cumprir essa vontade, mesmo com minhas dores e limitações. Tenho muito a agradecer”, disse emocionada.

A Santa Casa de Votuporanga, que atende pacientes de 52 cidades da região, reforça a importância de gestos como esse. Segundo Rosemir Lopes, responsável pelo Setor de Captação de Recursos, doações fazem toda a diferença. “Gostaria de agradecer ao casal, que mesmo morando fora da nossa área de atendimento, doou para o nosso Hospital. Ações assim ajudam a salvar vidas”, afirmou.

Para quem deseja contribuir com a Santa Casa, o contato pode ser feito pelo telefone (17) 3405-9133, ramal 2378. Cada doação, independentemente do tamanho, é uma expressão de solidariedade que transforma vidas.

