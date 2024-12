Unifev abre inscrições para o Programa de Aperfeiçoamento em Fisioterapia Ambulatorial e Integrativa

As inscrições, gratuitas, deverão ser realizadas pelo site da Instituição no período de 27 de dezembro a 19 de janeiro.

Estão abertas as inscrições para o Programa de Aperfeiçoamento em Fisioterapia Ambulatorial e Integrativa da Unifev. O curso, direcionado a fisioterapeutas graduados e ultimanistas, é gratuito e ocorrerá de fevereiro a junho de 2025 e terá carga horária de 400 horas. Interessados devem se inscrever até o dia 19 de janeiro de 2025 pelo site unifev.edu.br/ fisioambulatorial.

O programa combina teoria e prática, abrangendo áreas como Fisioterapia Respiratória, Cardiovascular, Musculoesquelética, Neurológica, Dermatofuncional e Holística. A proposta é capacitar profissionais para oferecer um atendimento integrado, unindo técnicas tradicionais e complementares.

O curso será realizado na Clínica Escola de Fisioterapia da Unifev, com atividades práticas supervisionadas por professores mestres e doutores. Os alunos terão acesso a setores especializados, incluindo Reabilitação Pulmonar, Espirometria, Cardiovascular, Terapia Manual, entre outros.

Segundo a coordenadora do curso de Fisioterapia, Profa. Ma. Ana Paula Pelosi, a metodologia do programa destaca-se pela integração multidisciplinar, com 80% das atividades focadas em práticas clínicas e 20% em aulas teóricas. “Os participantes também terão contato com estudos de caso e seminários que reforçam o embasamento científico necessário para atuação profissional moderna e diferenciada”, destacou.

O programa oferece 30 vagas e visa preparar fisioterapeutas para atender às demandas do mercado com uma visão ampla e integrativa, priorizando não apenas a reabilitação físico-funcional, mas também a qualidade de vida dos pacientes.

No link citado, os interessados podem acessar o edital e preencher o formulário de inscrição. Após a inscrição, os candidatos devem aguardar o contato do setor comercial da Unifev.