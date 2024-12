SOBRIEDADE JÁ 

DEUS PRESENTE, OU O PRESENTE DE DEUS?

Quando éramos criança, se nos perguntassem no Natal: “Você prefere seu pai presente com você, mas sem nenhum presente, ou sua árvore de Natal cheia de presente, mas sem seu pai presente?”

Olha, pela fascinação do presente, e pela imaturidade nossa, acredito que muitos escolheriam ter os presentes, mesmo sem o pai.

Hoje nós acharíamos um absurdo, mas porque temos um olhar adulto, e sabemos o valor da presença.

Mas talvez nosso relacionamento hoje com o Deus, o Pai, continua infantil.

Não estamos maduros ainda, desprezamos a benção da presença, queremos só os presentes da benção.

Pregadores equivocados, igrejas fora do corpo místico de Cristo, estimulam isso, pregam o presente de Deus e nem sempre o Deus presente, ou seja, buscam a cura do Pai, e nem sempre a presença do Pai que cura.

MENOS PAPAI NOEL, E MAIS PAPAI DO CÉU

Me perguntaram se eu tinha certeza de que Jesus havia nascido exatamente no dia 25 de dezembro.

Percebi que minha resposta iria importar pouco, porque mais que uma curiosidade, a intensão era colocar em xeque a importância do fato.

E qual a importância do Natal?

Mais do que começar contar os anos do zero, o antes e o depois de Cristo no mundo, é o antes e depois de Cristo na vida de cada um.

Você já sentiu realmente aquela convicção de dizer: “Hoje eu nasci de novo, sou uma nova criatura, porque Jesus nasceu em mim.”

Ou ainda seu coração é muito “rico e chique” que uma manjedoura não fica bem nele?

Me desculpe deixar de ser tão óbvio e não te desejar feliz Natal, porque se Natal for realmente Jesus nascendo em você, lógico que vai ser feliz, e sempre.

ANTES DE CRISTO, E DEPOIS DE CRISTO.

E antes que o ano termine, vem mais um Natal, e eu lembro que nas aulas de história, o professor nos identificava os fatos da história em duas épocas, o A/C e D/C, o antes de Cristo e depois de Cristo.

Infelizmente, muitos ainda vivem, o antes de Cristo, ou seja, não permitiram que Cristo nascesse neles, e não prepararam nem um cantinho para que ele pudesse nascer.

Talvez muitas chances de Natal, e eu estou dizendo desse Natal pessoal mesmo, tenha se perdido, pelo berço do seu coração já estar ocupado.

O simbolismo desse momento, só faz sentido realmente, se Jesus nascer em você, você vai perceber que automaticamente se inaugurará um novo tempo, que olhando a história da sua vida, também se identifique o Antes e o Depois de Cristo em você.

FIZ ANIVERSÁRIO E DESTE UM ABRAÇO AOS MEUS

Por que a gente dá presente no Natal para as pessoas?

Nós sabemos que a tradição de dar presente quando alguém nasce, e no seu aniversário, vem quando os reis magos levaram presente pra Jesus.

Mas o Natal é o aniversário de Jesus, porque a gente abraça, diz feliz Natal, se o Natal é de Jesus, e não dos teus familiares, seus amigos?

A resposta é fácil: porque vemos Jesus neles, ou deveríamos ver.

Lembra Jesus dizendo aos apóstolos: “Estive preso e me visitastes, com fome me deste de comer, nu e me vestistes.”

Podemos intuir então ele dizendo: “Fiz aniversario e me deste um abraço.” E se caso ficasse em dúvida de quando foi isso, Ele te diria: “Toda vez que deste feliz Natal a um desses meus, foi a mim que destes.”

JESUS, SENHOR OU SALVADOR

A Bíblia chama Jesus de Senhor e de Salvador.

Esses dois adjetivos podem parecer até sinônimos, mas na verdade quando eu chamo Jesus de Salvador pode ser um alívio, uma segurança, poder ter um salvador digamos a disposição.

Agora quando digo, Jesus o Senhor, remete a uma ideia de autoridade, de submissão, de obediência, conseguiram perceber?

As duas expressões são corretas claro, mas veja, o Novo Testamento chama Jesus de Salvador 22 vezes, e o mesmo Novo Testamento chama Jesus de Senhor 650 vezes.

O que isso significa?

Que precisamos ter Jesus como Senhor para que Ele se torne Salvador, a salvação está alinhada ao senhorio de Jesus, obedecer, fazer o que ele ensinou.

Infelizmente muitos veem Jesus como um bombeiro, um salva-vidas, na hora que a gente está se afogando, esquece que se tivermos Ele como Senhor, dificilmente vamos nos afogar.

Por Carlinhos Marques

Presidente Fundador do INSTITUTO NOVO SINAI, que acolhe dependentes químicos desde 2005 de forma voluntária e gratuita, idealizador do projeto “Sobriedade Já”

