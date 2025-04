Consultórios Municipais distribuem repelente para os casos notificados como suspeitos de dengue

Paciente que passar por atendimento médico e for notificado com suspeita de dengue, está apto a receber o produto para uso diário. Votuporanga registra quatro mortes e 3,1 mil casos confirmados de dengue.

Votuporanga, assim como inúmeras cidades brasileiras, vive uma epidemia de dengue. E além das ações de combate, a Secretaria Municipal da Saúde tem diversificado as estratégias para tentar conter o avanço da doença. Município registra quatro mortes e 3,1 mil casos confirmados de dengue.

Por isso, em um esforço contínuo para que o número de casos diminua, todo paciente que passa por atendimento médico nos Consultórios Municipais e que for notificado para dengue, além da receita médica, também recebe o repelente para fazer uso diário que pode ser retirado em qualquer farmácia das Unidades de Saúde.

Essa medida visa proteger a população e reduzir a transmissão da doença. “A distribuição de repelentes é mais uma estratégia que adotamos para proteger a população e combater a Dengue”, afirma Ivonete Félix, secretária da Saúde.

Em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dores musculares e manchas vermelhas na pele, a orientação da Secretaria da Saúde é para que o cidadão procure um serviço de saúde.

Projeto piloto

A iniciativa teve início em um projeto piloto realizado no ano passado no Consultório “Dr. Walter Eleutério Rodrigues”, no bairro São Cosme. Todos que procuraram por atendimento na unidade com sintomas da Dengue receberam o repelente para uso diário.

Durante o período de teste, observou-se uma diminuição significativa no índice de transmissão da doença na região, o que motivou a administração municipal a estender a ação para todas as unidades de saúde da cidade.

Embora esta medida seja mais uma forma de conter o avanço da doença, a Secretaria da Saúde reforça a importância da colaboração da população em manter as ações de combate à Dengue com a eliminação de possíveis focos do mosquito em suas residências.

Recomendações