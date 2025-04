Câmara de Votuporanga sedia Ciclo de Debates do Tribunal de Contas do Estado

Evento ocorre nesta quinta-feira (10), a partir das 14h, no Plenário “Dr. Octavio Viscardi”, com a presença do presidente do órgão Antonio Roque Citadini, decano do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

A Câmara Municipal de Votuporanga será palco de um dos encontros da 29ª edição do Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Públicos, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). O evento acontece nesta quinta-feira (10.abr), a partir das 14h, no Plenário “Dr. Octávio Viscardi”, com a participação de autoridades de dezenas de municípios da região.

Com 29 anos de realização ininterrupta, o Ciclo de Debates é uma importante iniciativa do TCE-SP para promover o aprimoramento da gestão pública e o diálogo entre o órgão fiscalizador e os representantes dos municípios paulistas. A edição deste ano contará com 20 encontros regionais em cidades do interior e litoral do Estado.

Durante os encontros, serão debatidos temas relevantes para a administração pública, como o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), regime de compras públicas, parcerias com o Terceiro Setor, planejamento e controle e aspectos legais e técnicos voltados às Câmaras Municipais.

Em Votuporanga, o encontro será realizado na sede da Câmara, localizada na Rua Venezuela, nº 3819, Vila América, e reunirá representantes de mais de 40 municípios da região, incluindo Jales, Fernandópolis, Santa Fé do Sul, Ouroeste, Valentim Gentil, entre outros.

A presença do presidente do órgão, Antonio Roque Citadini, decano do Tribunal de Contas do Estado, está confirmada. Ele participará da reunião acompanhado de uma equipe técnica e outros conselheiros do órgão. Uma reunião reservada com prefeitos, 30 minutos antes do evento oficial, também está prevista.

As inscrições para o Ciclo de Debates devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial do Tribunal de Contas: https://www4.tce.sp.gov.br/ciclodebates

O controle de frequência será feito por leitura de QR Code no local, eliminando a necessidade de cadastro presencial. Prefeitos e Presidentes de Câmaras também devem se inscrever previamente.

O evento é organizado pela Secretaria-Diretoria Geral e pelos Departamentos de Supervisão da Fiscalização em conjunto com as Unidades Regionais (UR) do TCE, sendo a UR-11 de Fernandópolis responsável pela coordenação na região.

A expectativa é de que o encontro reforce a transparência e a eficiência na gestão pública municipal, promovendo boas práticas administrativas e o fortalecimento da cidadania.