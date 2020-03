Carro de ex-prefeito de Mirassol é atingido por tiro

José Ricci Júnior dirigia pela rodovia Washington Luis quando o carro foi atingido. Polícia investiga tentativa de homicídio.

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar um atentado contra o ex-prefeito de Mirassol, José Ricci Júnior, quando ele retornava de uma viagem a Rio Preto pela rodovia Washington Luis. A tentativa de homicídio foi registrada na última quarta-feira, 18, em boletim de ocorrência.

Segundo informações da polícia, o carro dirigido por José Ricci foi atingido por uma bala quando passava próximo do viaduto da avenida Potirendaba, em Rio Preto. O projétil atingiu o vidro lateral traseiro do lado esquerdo do veículo.

Em depoimento à polícia, o ex-prefeito disse não ter visto quem seria o autor do disparo. Uma equipe de policiais encontrou uma cápsula no acostamento da rodovia, exatamente no trecho em que a vítima relatou ter ocorrido o atentado.

José Ricci disse que não sofreu ameaças nos últimos dias e não tem inimigos declarados. O carro do político será submetido a exame pericial para identificação do tipo de arma usada no crime. O prefeito ainda não foi localizado para comentar o caso.