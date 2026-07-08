Vôlei Masculino de Votuporanga lidera competição regional 

No último compromisso, o esquadrão comandado pelo técnico Marcinho Fukuiama, venceu de virada à equipe de Mira Estrela, fora de casa.

A equipe masculina de vôlei de Votuporanga, dirigida pelo técnico Marcinho Fukuiama, venceu de virada, na última quinta-feira (2.jul), a equipe de Mira Estrela, na casa da adversária, em partida válida pela quarta rodada da Liga De Base 017.

Dentro de quadra à vitória veio após um intenso duelo que durou 90 minutos, com placar de 2 sets a 1, com parciais de 18/25, 25/17 e 15/11, deixando claro o equilíbrio da partida.

A equipe local lidera a categoria Sub-18 com 7 pontos, seguida pelas equipes de Birigui, Mira Estrela e Ouroeste.

As equipes masculinas disputam ainda a Liga Desportiva Regional (LDR), sediada em São José do Rio Preto/SP, nas categorias Sub-16, 19 e 21, cuja fase de classificação vai até o mês de novembro.

Ao Diário, o técnico Marcinho Fukuiama aproveitou para agradecer o apoio recebido pelas equipes de Votuporanga, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, por parte das empresas: A Jóia e Supermercados Porecatu.