Concurso da Saev será neste domingo (16) na Cidade Universitária da Unifev 

A Saev Ambiental realizará a prova objetiva do Concurso Público 001/2024 neste domingo (16.mar), na Cidade Universitária da Unifev, que fica localizada na Avenida Nasser Marão, nº 3.069 (Parque Industrial I), em Votuporanga/SP. As avaliações serão realizadas nos períodos da manhã e tarde em horários diferentes, a depender do cargo pretendido. Pela manhã, os portões serão fechados às 9h e à tarde o horário do fechamento dos portões será às 15h.

Os candidatos deverão comparecer com, pelo menos, 30 minutos de antecedência do horário de fechamento dos portões portando documento de identidade oficial e original com foto (RG, CNH, CTPS, passaporte ou carteira de órgão de classe), caneta azul ou preta (material transparente), lápis e borracha. Após o fechamento dos portões ou quem não estiver portando os documentos e materiais exigidos, não será permitido entrada na sala de prova. Não serão aceitos: documentos eletrônicos ou cópias autenticadas.

O dia inicia com provas pela manhã para os seguintes cargos: Agente Técnico Operacional I – Serviços Gerais Agente Técnico Operacional III – Copa e Cozinha Agente Técnico Operacional IV – Alvenaria e Construção Agente Técnico Operacional X – Operação de Máquinas Pesadas Agente Técnico Operacional XXI – Manutenção Hidráulica Técnico em Saneamento XXII – Manutenção Elétrica de Alta e Baixa Voltagem II Agente Técnico Operacional XVI – Operação de Estações de Tratamento Técnico em Saneamento XIV – Tecnologia da Informação I Técnico em Saneamento XIV – Segurança do Trabalho I Técnico em Saneamento XXII – Edificações Técnico em Saneamento XXII – Meio Ambiente.

Já no período da tarde é para os candidatos que disputam os seguintes cargos: Agente Técnico Operacional XVI – Cobrança e Faturamento I Técnico em Saneamento XXI – Administração Geral IV Especialista em Saneamento II – Controle de Qualidade II Especialista em Saneamento VII – Engenharia Sanitarista e Ambiental Especialista em Saneamento VII – Engenharia Agronômica Especialista em Saneamento VII – Engenharia de Segurança do Trabalho. Mais informações no site http://www.conscamweb.com.br/.