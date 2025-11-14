Polícia Ambiental resgata cães vítimas de maus-tratos em Pedranópolis 

Os animais, um pastor alemão e um vira-lata, estavam acorrentados, sem água, comida ou abrigo adequado, expostos ao sol e com sinais de desnutrição. Tutor foi autuado em R$ 6 mil.

Uma operação de fiscalização ambiental realizada pela Polícia Militar Ambiental resgatou dois cães vítimas de maus-tratos em uma residência no bairro Santa Izabel do Marinheiro, em Pedranópolis/SP, na manhã desta terça-feira (11.nov).

Os animais, um pastor alemão e um vira-lata, estavam acorrentados, sem água, comida ou abrigo adequado, expostos ao sol e com sinais de desnutrição. O responsável pelo imóvel foi identificado e acompanhou a vistoria.

Após a constatação das irregularidades, os cães foram recolhidos ao Centro de Zoonoses do município, onde receberam atendimento veterinário. O autor foi autuado em R$ 6 mil por maus-tratos a animais, conforme prevê a Resolução SIMA 05/21 e a Lei Federal 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).