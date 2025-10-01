Carlo Ancelotti convoca seleção para enfrentar Coreia do Sul e Japão 

Rodrygo e Vini Jr., do Real Madrid, voltam a ser chamados. Brasil jogará amistosos na Ásia nos dias 10 e 14 de outubro: “Privilegiamos os jogadores europeus, porque têm que viajar menos do que os que jogam no Brasil”, afirmou o treinador.

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta quarta-feira (1º.out) sua terceira convocação no comando da seleção brasileira. Na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o treinador divulgou a lista para os amistosos de outubro contra a Coreia do Sul e o Japão. Entre os destaques, o retorno da dupla do Real Madrid Rodrygo e Vini Jr entre os 26 convocados.

Veja os convocados:

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe) e Hugo Souza (Corinthians).

Defensores: Caio Henrique (Monaco), Carlos Augusto (Internazionale) Douglas Santos (Zenit), Militão (Real Madrid), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Beraldo (PSG), Vanderson (Monaco) e Wesley (Roma).

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle) e Paquetá (West Ham).

Atacantes: Estevão (Chelsea), Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vini Jr (Real Madrid).

Rodrygo está sendo convocado pelam primeira vez por Ancelotti, que o treinou no Real Madrid. Vini Jr retorna após ausência na segunda lista do italiano, que o deixou fora por estar suspenso de uma das partidas das Eliminatórias.

“Rodrygo está muito bem. Não está jogando muito, mas todas as vezes que entra no time foi bem. Tem boa condição física, como todos os jogadores brasileiros. Está muito motivado para estar aqui. É um jogador muito importante para essa Seleção, porque tem características técnicas muito importantes. Pode jogar em todas as posições (do ataque). Vai ajudar muito”, disse Ancelotti.

Ancelotti não teve à disposição o atacante Raphinha, do Barcelona, lesionado. Outros nomes que estão machucados e não foram chamados são Marquinhos, Alexsandro Ribeiro, Andrey Santos e Alisson, todos presentes nas duas primeiras listas do italiano.

O comandante fez questão de justificar sua preferência por atletas que atuam na Europa nesta convocação: “Privilegiamos os jogadores europeus, porque têm que viajar menos do que os que jogam no Brasil.”

A delegação do Brasil se apresenta na próxima segunda-feira, em Seul. A seleção enfrenta a Coreia do Sul no dia 10 de outubro, na capital coreana, e o Japão, no dia 14, em Tóquio.