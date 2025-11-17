Votuporanga conquista 23 medalhas na Copa São Paulo de Natação 2025 

Evento reuniu centenas de atletas e marcou o encerramento da temporada com muita energia, estrutura e grandes resultados.

Votuporanga encerrou o final de semana em clima de celebração esportiva. A cidade sediou a Copa São Paulo de Natação 2025, realizada de 14 a 16 de novembro no Parque Aquático Esportivo “Saverio Maranho”, reunindo centenas de atletas, comissões técnicas, familiares e visitantes de diversas cidades do Estado. A competição marcou oficialmente o fechamento da temporada deste ano, com provas intensas, arquibancadas cheias e um ambiente de pura vibração.

A estrutura preparada pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, com apoio da Avonat (Associação Votuporanguense de Natação), recebeu elogios de delegações e participantes. O evento somou 2.498 mergulhos realizados pelos 841 atletas inscritos, que protagonizaram um verdadeiro espetáculo de dedicação e espírito esportivo.

A equipe de Votuporanga, representada pela Avonat, também fez bonito na piscina e garantiu 23 medalhas ao município, sendo 9 de ouro, 8 de prata e 6 de bronze. Um resultado que confirma o talento local e valoriza o trabalho contínuo de atletas, treinadores e famílias.

A abertura oficial, na sexta-feira (14), contou com a presença do vice-prefeito Luiz Torrinha, representando o prefeito Jorge Seba, do secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, além do deputado estadual Danilo Campetti, o assessor do deputado estadual Carlão Pignatari, Osvaldo Carvalho, o presidente da Avonat, Vitor Martins, e o reitor da Unifev (Centro Universitário de Votuporanga) Osvaldo Gastaldon, e demais lideranças esportivas.

O secretário Marcello Stringari celebrou o sucesso do evento e o desempenho dos atletas locais: “A Copa São Paulo é um marco para a nossa cidade e para a natação votuporanguense. Preparamos tudo com muito cuidado para oferecer estrutura, organização e acolhimento às delegações. E o retorno que tivemos foi incrível. Nossos atletas mostraram força e comprometimento, encerrando a temporada da melhor forma possível. É um orgulho para todos nós,” conclui.