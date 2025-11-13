Medicina Veterinária da Unifev forma profissionais para atuar em Medicina Veterinária Legal

Unidade curricular prepara alunos para perícias, elaboração de laudos e aplicação da ciência em defesa da justiça e do bem-estar animal.

Capacitar o futuro médico veterinário para atuar como perito, produzindo evidências científicas e laudos técnicos que auxiliam na apuração de fatos, na responsabilização de culpados e na promoção dos direitos e do bem-estar animal: este é o propósito da unidade curricular Medicina Veterinária Legal, oferecida no 8º período do curso de Medicina Veterinária da Unifev.

Durante a disciplina, os estudantes desenvolvem competências práticas e técnicas que os diferenciam no mercado, como:

Realizar perícias com rigor técnico e ético;

Aplicar e interpretar a cronotanatognose e os fenômenos cadavéricos;

Identificar e classificar lesões traumatológicas;

Compreender e aplicar os marcos normativos que regem a área;

Elaborar e interpretar laudos periciais e técnicos com embasamento jurídico-científico.

De acordo com a coordenadora da graduação, Profa. Ma. Luciana De Campos Pinto, a UC amplia o olhar do estudante sobre o papel social do médico veterinário. “A Medicina Veterinária Legal vai além do cuidado clínico. Ela dá ao futuro médico veterinário a capacidade de atuar em casos que envolvem maus-tratos, crimes ambientais e outras situações em que a ciência e a justiça precisam caminhar juntas para proteger os animais e a coletividade”, destacou.

“Com essa unidade curricular, reafirmamos nosso compromisso em formar profissionais completos, éticos e preparados para novos campos de atuação, alinhados às necessidades contemporâneas da sociedade e da profissão”, finalizou Luciana.

