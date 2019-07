Carlão Pignatari lidera pleito para que médicos do DETRAN possam emitir laudos de Pessoa com Deficiência (PCD)

Parlamentar viabilizou reunião com o secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, e com representantes da AMDESP.

Carlão

O deputado estadualPignatari viabilizou reunião com o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles, nesta quarta-feira, 24, para tratar sobre a emissão de laudos de Pessoas com Deficiência (PCD), que hoje médicos do DETRAN não podem realizar, além da prorrogação da Portaria 70 do DETRAN que regulamenta o credenciamento de entidades, médicos e psicólogos para a realização de exames que resultam na obtenção da CNH.

O líder do governo João Doria destacou na reunião com a participação de representantes da Associação dos Médicos do DETRAN do Estado de São Paulo – AMDESP, que A gestão estadual está modernizando a administração pública e atendendo às demandas que favoreçam a sociedade com atendimento ágil e eficiência do poder público.

O médico Roberto Douglas registrou que “o deputado Carlão Pignatari tem trabalhado para apoiar as causas da AMDESP que beneficiam a população”.

Meirelles recebeu o pleito que segue para análises administrativas para consequente atendimento da reivindicação.

“O Estado está trabalhando fortemente para a melhoria dos serviços públicos e para que a população tenha acesso a qualidade do atendimento que resolva os problemas”, declarou o deputado.

Para o parlamentar esse é o começo de uma demanda legítima e que vai melhor atender a população de São Paulo.