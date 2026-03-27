Após 1 ano sem entregar uniformes, Prefeitura notifica empresa em atraso 

Em janeiro, o prefeito Jorge Seba (PSD) garantiu em vídeo nas redes sociais que a entrega dos uniformes escolares ocorreria “nos primeiros dias de aula”; no entanto, ao menos sete unidades escolares ainda não foram atendidas.

Jorge Honorio

O atraso na entrega dos uniformes escolares da rede municipal de ensino de Votuporanga/SP em 2026 tem gerado reclamações. Na prática, após um ano sem entregar uniformes por uma série de imbróglios contratuais à Prefeitura de Votuporanga se viu em meio a uma enxurrada de críticas.

Ainda em 2025, o atraso na entrega se tornou recorrente na Câmara, que inclusive chegou a propor que a Administração promovesse estudos técnicos e administrativos para a criação de um cartão exclusivo destinado à compra dos uniformes antes do início do próximo ano letivo: o “bolsa uniforme”. A proposta não prosperou.

No dia 8 de janeiro, o prefeito Jorge Seba (PSD) anunciou em vídeo publicado nas redes sociais, ao lado da secretária de Educação, Silvia Faria, que os uniformes escolares seriam entregues em breve: “Nos primeiros dias de aula, já vamos começar a entregar os uniformes para os nossos aluninhos na nossa rede. Já iniciando esse ano de 2026 com boas notícias”, afirmou o chefe do Executivo.

De lá para cá, as reclamações sobre os atrasos na entrega circularam nas redes sociais, além disso, não é raro encontrar questionamento de pais e responsáveis sobre a qualidade das peças que já foram entregues.

A Prefeitura de Votuporanga chegou a ser procurada pelo Diário, mas não comentou o assunto.

Nesta quinta-feira (26.mar), a Secretaria Municipal de Educação notificou a empresa responsável pela confecção dos uniformes da rede municipal, diante do atraso na entrega dos itens. O cronograma inicial previa a distribuição no início de fevereiro. No entanto, ao menos sete unidades escolares ainda não foram atendidas.

De acordo com a pasta, em fevereiro, 20 escolas chegaram a receber os uniformes, mas, nas demais, as entregas ocorreram de forma parcial e sem a conclusão dentro do prazo estabelecido. O contrato previa a finalização total até o último dia 20.

“Diante do descumprimento, a Secretaria já havia formalizado cobrança junto à empresa, que assumiu o compromisso de concluir a distribuição até 25 de março, prazo novamente não cumprido. Diante do novo descumprimento, a Administração Municipal efetivou a notificação conforme previsto em contrato e na legislação vigente”, divulgou a Prefeitura de Votuporanga.

A partir da notificação, a empresa tem prazo para apresentar defesa e regularizar a entrega. Em caso de novo descumprimento, poderão ser adotadas medidas administrativas, incluindo aplicação de multa, rescisão contratual e impedimento de participação em futuras licitações públicas.