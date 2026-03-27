Operação da Polícia Civil de Fernandópolis mira esquema de golpe financeiro que causou prejuízo milionário 

Vítima de Fernandópolis/SP perdeu R$ 400 mil após ser enganada por plataforma fraudulenta; mandados foram cumpridos em Belo Horizonte/MG.

A Polícia Civil de Fernandópolis/SP, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), deflagrou na manhã desta quinta-feira (26.mar) a Operação “Deságio”, com o objetivo de desarticular um sofisticado esquema de fraude financeira que fez dezenas de vítimas.

Durante a ação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte/MG.

A investigação teve início após uma moradora de Fernandópolis, identificada pelas iniciais N.V.J.F., de 55 anos, relatar ter sido vítima de um golpe envolvendo uma falsa plataforma de investimentos.

Segundo apurado, os criminosos utilizaram técnicas avançadas de engenharia social para convencer a vítima de que realizava aplicações financeiras legítimas. No entanto, a plataforma era fraudulenta e controlada integralmente pela organização criminosa. O prejuízo da vítima foi estimado em cerca de R$ 400 mil.

As investigações revelaram que o esquema era ainda mais amplo, tendo feito mais de 70 vítimas em todo o estado e gerado um prejuízo superior a R$ 2 milhões.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam diversos aparelhos celulares e outros materiais considerados relevantes para a investigação. Os itens serão submetidos à perícia técnica, o que pode contribuir para a identificação de novos envolvidos e possíveis vítimas.

De acordo com a Polícia Civil, os valores obtidos por meio das fraudes eram transferidos para empresas sediadas no exterior, estratégia utilizada para dificultar o rastreamento do dinheiro e a identificação dos integrantes da quadrilha — alguns dos quais podem estar fora do país.

A DIG de Fernandópolis informou que as investigações continuam e reforçou o compromisso no combate aos crimes cibernéticos, destacando que todos os responsáveis serão identificados e responsabilizados conforme a lei.