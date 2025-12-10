Atletismo: votuporanguenses brilham em corridas pela região 

Atletas representaram em alto nível a cidade das brisas suaves durante provas em Andradina/SP, São José do Rio Preto/SP e Jales/SP.
A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) representou à cidade das brisas suaves em alto nível neste domingo (7.dez), em Andradina/SP, São José do Rio Preto/SP e Jales/SP.
Em Andradina, durante a 1ª Corrida Unimed Andradina, com percurso de 6 km que reuniu cerca de 400 participantes, Karina Franzin apertou o passo e sagrou-se campeã geral. Eliete Guilherme faturou a categoria 50/59 anos, enquanto José Medalha cravou a 3ª colocação na categoria 60+.
Já em São José do Rio Preto, durante a 6ª Corrida e Caminhada Unesp, com percurso de 5 km que reuniu cerca de 600 participantes, Votuporanga esteve no pódio com Franciele França, vice-campeã na categoria de 30/35 anos, enquanto Marcelo França, cravou o 3º lugar na categoria de 30/35 anos.
O final de semana foi fechado em Jales, durante a 5ª Corrida Solidária, com percurso de 5 km que reuniu cerca de 200 participantes, Votuporanga também chegou ao pódio com Leandro Almeida, campeão na categoria 50/54 anos, e com João Bocato, 3º colocado na categoria 50/54 anos.
O esquadrão votuporanguense obteve apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que cedeu o transporte.