CEM Profª Anita Liévana Camargo realiza projeto interdisciplinar do meio ambiente

Durante o 3º bimestre foi desenvolvido esse projeto cuja culminância resultou no plantio de mudas frutíferas no dia 20, para homenagear o DIA DA ÁRVORE (21/09).No projeto foi trabalhado os Rs (reutilizar, reaproveitar, reciclar) com reflexões sobre:- O que é feito com o lixo de sua casa?? É separado para coleta seletiva?

– Reciclar contribui com a cooperativa, aumentando o lixo reciclável, e assim, aumenta renda dos trabalhadores e gera uma melhor qualidade de vida para os mesmos.

– Impressão de provas bimestrais da nossa escola no modo frente/verso gera uma economia de 4.500 folhas por bimestre e no ano 18.000 folhas, somente nessa escola. E na rede municipal quanto gera de economia? E para o meio ambiente? Quantas árvores a menos se cortará?

– Cada pessoa produz 1kg de lixo por dia, numa população como a de Votuporanga são produzidos aproximadamente 90.000 kg por dia, sendo que 1/3 é reciclável, e nem todos reciclam! Olha o desperdício?

– Comida! O desperdício nos pratos na escola, em casa, ou em todos os lugares onde há consumo traz prejuízos para o meio. Você sabia? Os alimentos vem da natureza, então o meio é que sofre as consequências.

Durante o projeto foi trabalhado todas as disciplinas do currículo com produções de texto, cálculos em matemática, leituras, plantio, etc.

Conclusão: A conscientização de preservar começa dentro de nós, em nossas atitudes, inicialmente dentro de casa e depois, expandimos para o mundo. E o plantio de mudas frutíferas foi para mostrar que podemos ser doces em nossas ações em tempos tão desvinculados de afeto.

Projeto desenvolvido no 4º ano B, do CEM. “Profª Anita Liévana Camargo” Rede municipal de Votuporanga pela profª Nair farias.