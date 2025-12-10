Casal é assaltado e amarrado dentro de casa em Santa Fé do Sul 

Moradores foram trancados no banheiro durante o crime na noite desta segunda-feira (8). Suspeitos fugiram e são procurados pela polícia.

Um casal foi assaltado dentro de casa na noite desta segunda-feira (8.dez), no bairro Cohab 13, em Santa Fé do Sul/SP.

De acordo com o boletim de ocorrência, dois homens invadiram a residência. Um deles estava armado e rendeu as vítimas.

Os criminosos levaram celulares, correntes de ouro e a chave do carro do casal. Em seguida, amarraram as mãos e os pés dos moradores com fitas conhecidas como “enforca-gato” e os trancaram no banheiro.

Após o crime, os assaltantes fugiram. Até o momento, os dois suspeitos não foram encontrados.

O casal não ficou ferido. No depoimento, as vítimas disseram que os assaltantes sabiam da existência das correntes no local.

A Polícia Civil investiga o caso.