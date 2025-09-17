Raça Sindi brilha na exposição Nacional e conhece a Grande Campeã na 62ª EXPO Rio Preto 

Liberdade OT, da Fazenda São Luiz, é consagrada na primeira fase da feira.
A fêmea Liberdade OT conquistou neste domingo (14.set) o título de Grande Campeã da Nacional da Raça Sindi, realizada durante a 62ª EXPO Rio Preto. O disputado título foi para a Fazenda São Luiz, de Serrana/SP, sob a criação de Ângelo Mário de Souza P. Tibery.
O administrador da Fazenda São Luiz e representante da Sindi Don, João Luis Lima de Almeida, celebrou a vitória com emoção: “A Nacional do Sindi é de muita relevância para a fazenda e para o criador, é o ápice para todos os envolvidos. Não é fácil chegar até aqui, é um trabalho árduo. Esse animal nós adquirimos bezerra e hoje ela se consagrou como grande campeã da raça Sindi na categoria vaca jovem. Estamos felizes e muito emocionados!”, disse.
Já o título de Grande Campeão Touro ficou com o Sasuke FIV da Estiva. O exemplar foi apresentado pelo criador e expositor Adaldio José de Castilho Filho, da Fazenda Tabaju, em Sales/SP: “Muito feliz e satisfeito com mais essa conquista. O Sasuke é um animal diferenciado, que já coleciona grandes feitos em sua trajetória. Hoje, sagrou-se como Grande Campeão na categoria Touro”, vibra o proprietário da Sindi Castilho e vice-presidente da ABCSINDI, Adaldio Castilho.
Para o jurado das raças zebuínas, Rafael Resende de Oliveira, o título reforça a importância do evento: “Hoje, no palco da EXPO Rio Preto, estão os animais mais próximos do biotipo que buscamos para funcionalidade e representatividade da raça. Esta é uma das principais exposições do calendário da raça Sindi”.
A Nacional da Raça Sindi encerrou neste domingo com a entrega da Taça Nacional, consolidando São José do Rio Preto como palco de grandes conquistas da pecuária brasileira. Ao todo, foram 193 animais inscritos, sendo 134 fêmeas e 59 machos, apresentados por 18 expositores de diferentes regiões do país.
Dupla aptidão
Reconhecida pela sua dupla aptidão, leiteira e de corte, a raça Sindi tem se consolidado como uma das mais valorizadas no cenário pecuário brasileiro.
Na 62ª EXPO Rio Preto, a fêmea Gaivota Bompasto se destacou na pista de julgamentos e foi contemplada como a grande campeã no campeonato leiteiro. O animal foi apresentado pelo expositor Wilton de Melo, representante da Fazenda Cedro, localizada em Araguaçu/TO, e tem como criador José Teixeira de Souza Júnior. A participação reforça a diversidade de origens presentes no evento, que reúne criadores de várias regiões do país em torno da excelência genética da raça.
Na disputa de reprodutores, o título ficou com o Guerreiro AJCF, enquanto na matriz modelo, a campeã foi a Nera FIV da Estiva. Os resultados refletem a dedicação dos criadores e a qualidade genética dos animais apresentados, reforçando a importância do julgamento nacional dentro da programação da feira.
O julgamento da raça Sindi também trouxe destaque para os criadores modelo da edição. O julgamento da raça Sindi também trouxe destaque para os criadores modelo da edição. Na classificação final, venceu Adaldio José de Castilho. Nesta categoria é reconhecido como criador modelo quem se destaca na pista de julgamento e no torneio leiteiro.
Sobre a 62ª EXPO Rio Preto
Realizada pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, apresentada pela Faesp/Senar, com patrocínio da Caixa Governo Federal e Banestes, e com a correalização da Lovi do Brasil, a 62ª EXPO Rio Preto contará com cerca de três mil animais, sendo 12 raças de bovinos, três de equinos e três de ovinos. Para acomodar essa quantidade de animais, a feira é dividida em duas fases: a etapa Leite (13 a 21/9) e a etapa Corte (28/9 a 5/10).
Reconhecida como a maior feira agropecuária do Noroeste Paulista e a terceira maior do Estado de São Paulo em número de animais, a feira também se destaca pela quantidade de dias de programação: as duas fases somam, juntas, 17 dias de atividades voltadas para negócios e lazer em família.
Além dos julgamentos de bovinos e equinos e de provas como o Torneio Leiteiro e competições com cavalos, a EXPO Rio Preto também tem atenção especial aos pequenos e médios agricultores. A programação inclui atividades técnicas, como palestras, cursos e Dia de Campo. Um dos grandes destaques desta edição é a realização da terceira edição da InterTech Agro, que reunirá especialistas, produtores e representantes de diversas cadeias produtivas para discutir inovação, sustentabilidade e agricultura familiar.
Confira os animais campeões premiados por categoria
CAMPEÃ CAMPEONATO VACA ADULTA
- Animal: ILINA FIV OT
- Expositor: ANGELO MARIO DE SOUZA P. TIBERY
- Fazenda: FAZENDA SANTA ANGELA
- Cidade: TRÊS LAGOAS/MS
- Criador: ANGELO MARIO DE SOUZA P. TIBERY
CAMPEÃ CAMPEONATO FÊMEA JOVEM
- Animal: LIBERDADE OT
- Expositor: VICTOR BORELLI BIAGI
- Fazenda: FAZENDA SÃO LUIZ
- Cidade: SERRANA/SP
- Criador: ANGELO MARIO DE SOUZA P. TIBERY
CAMPEÃ CAMPEONATO NOVILHA MAIOR
- Animal: ATHENA DE LA MANCHA
- Expositor: KAIK PEREIRA SANTOS SILVA
- Fazenda: SÍTIO SERRINHA
- Cidade: OURO FINO/MG
- Criador: KAIK PEREIRA SANTOS SILVA
CAMPEÃ CAMPEONATO NOVILHA MENOR
- Animal: NAYA FIV OT
- Expositor: ANGELO MARIO SOUZA PRATA TIBERY FILHO
- Fazenda: FAZENDA SÃO JOÃO
- Cidade: TRÊS LAGOAS/MS
- Criador: ANGELO MARIO DE SOUZA P. TIBERY
CAMPEÃ CAMPEONATO BEZERRA
- Animal: TARLIA DA ESTIVA
- Expositor: ADALDIO JOSÉ DE CASTILHO FILHO
- Fazenda: FAZENDA TABAJU
- Cidade: SALES/SP
- Criador: ADALDIO JOSÉ DE CASTILHO FILHO
CAMPEÃ CAMPEONATO BEZERRA JOVEM
- Animal: BALSA ARESE
- Expositor: JANDER MASCARENHAS MARQUES (PJ)
- Fazenda: FAZENDA ARESE
- Cidade: VALINHOS/SP
- Criador: JANDER MASCARENHAS MARQUES
GRANDE CAMPEÃO
- Animal: SASUKE FIV DA ESTIVA
- Expositor: ADALDIO JOSÉ DE CASTILHO FILHO
- Fazenda: FAZENDA TABAJU
- Cidade: SALES/SP
- Criador: ADALDIO JOSÉ DE CASTILHO FILHO
CAMPEÃO CAMPEONATO TOURO SÊNIOR
- Animal: PREVO FIV DA ESTIVA
- Expositor: ADALDIO JOSÉ DE CASTILHO FILHO
- Fazenda: FAZENDA TABAJU
- Cidade: SALES/SP
- Criador: ADALDIO JOSÉ DE CASTILHO FILHO
CAMPEÃO CAMPEONATO TOURO JOVEM
- Animal: APOLO ARESE
- Expositor: JANDER MASCARENHAS MARQUES
- Fazenda: FAZENDA ARESE
- Cidade: VALINHOS/SP
- Criador: JANDER MASCARENHAS MARQUES
CAMPEÃO CAMPEONATO JÚNIOR MAIOR
- Animal: SASUKE FIV DA ESTIVA
- Expositor: ADALDIO JOSÉ DE CASTILHO FILHO
- Fazenda: FAZENDA TABAJU
- Cidade: SALES/SP
- Criador: ADALDIO JOSÉ DE CASTILHO FILHO
CAMPEÃO CAMPEONATO JÚNIOR MENOR
- Animal: LÍDER FIV OT
- Expositor: ANGELO MARIO DE SOUZA P. TIBERY
- Fazenda: FAZENDA SANTA ANGELA
- Cidade: TRÊS LAGOAS/MS
- Criador: ANGELO MARIO DE SOUZA P. TIBERY
CAMPEÃO CAMPEONATO BEZERRO
- Animal: ORESTINHO FIV OT
- Expositor: GIOVANNA FALCO SOUZA PRATA TIBERY
- Fazenda: FAZENDA SÃO JOÃO
- Cidade: TRÊS LAGOAS/MS
- Criador: ANGELO MARIO DE SOUZA P. TIBERY
CAMPEÃO CAMPEONATO BEZERRO JOVEM
- Animal: POMPONESCO FIV DI TOMASO
- Expositor: ROBERSON THOMAZ
- Fazenda: DI TOMASO
- Cidade: ITÁPOLIS/SP
- Criador: ROBERSON THOMAZ
62ª EXPO Rio Preto
- De 13 a 21/9 (etapa Leite)
- De 28/9 a 5/10 (etapa Corte)
- Local: Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto
- Evento aberto ao público
- Entrada e estacionamento gratuitos