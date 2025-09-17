Raça Sindi brilha na exposição Nacional e conhece a Grande Campeã na 62ª EXPO Rio Preto 

Liberdade OT, da Fazenda São Luiz, é consagrada na primeira fase da feira.

A fêmea Liberdade OT conquistou neste domingo (14.set) o título de Grande Campeã da Nacional da Raça Sindi, realizada durante a 62ª EXPO Rio Preto. O disputado título foi para a Fazenda São Luiz, de Serrana/SP, sob a criação de Ângelo Mário de Souza P. Tibery.

O administrador da Fazenda São Luiz e representante da Sindi Don, João Luis Lima de Almeida, celebrou a vitória com emoção: “A Nacional do Sindi é de muita relevância para a fazenda e para o criador, é o ápice para todos os envolvidos. Não é fácil chegar até aqui, é um trabalho árduo. Esse animal nós adquirimos bezerra e hoje ela se consagrou como grande campeã da raça Sindi na categoria vaca jovem. Estamos felizes e muito emocionados!”, disse.

Já o título de Grande Campeão Touro ficou com o Sasuke FIV da Estiva. O exemplar foi apresentado pelo criador e expositor Adaldio José de Castilho Filho, da Fazenda Tabaju, em Sales/SP: “Muito feliz e satisfeito com mais essa conquista. O Sasuke é um animal diferenciado, que já coleciona grandes feitos em sua trajetória. Hoje, sagrou-se como Grande Campeão na categoria Touro”, vibra o proprietário da Sindi Castilho e vice-presidente da ABCSINDI, Adaldio Castilho.

Para o jurado das raças zebuínas, Rafael Resende de Oliveira, o título reforça a importância do evento: “Hoje, no palco da EXPO Rio Preto, estão os animais mais próximos do biotipo que buscamos para funcionalidade e representatividade da raça. Esta é uma das principais exposições do calendário da raça Sindi”.

A Nacional da Raça Sindi encerrou neste domingo com a entrega da Taça Nacional, consolidando São José do Rio Preto como palco de grandes conquistas da pecuária brasileira. Ao todo, foram 193 animais inscritos, sendo 134 fêmeas e 59 machos, apresentados por 18 expositores de diferentes regiões do país.

Dupla aptidão

Reconhecida pela sua dupla aptidão, leiteira e de corte, a raça Sindi tem se consolidado como uma das mais valorizadas no cenário pecuário brasileiro.

Na 62ª EXPO Rio Preto, a fêmea Gaivota Bompasto se destacou na pista de julgamentos e foi contemplada como a grande campeã no campeonato leiteiro. O animal foi apresentado pelo expositor Wilton de Melo, representante da Fazenda Cedro, localizada em Araguaçu/TO, e tem como criador José Teixeira de Souza Júnior. A participação reforça a diversidade de origens presentes no evento, que reúne criadores de várias regiões do país em torno da excelência genética da raça.

Na disputa de reprodutores, o título ficou com o Guerreiro AJCF, enquanto na matriz modelo, a campeã foi a Nera FIV da Estiva. Os resultados refletem a dedicação dos criadores e a qualidade genética dos animais apresentados, reforçando a importância do julgamento nacional dentro da programação da feira.

O julgamento da raça Sindi também trouxe destaque para os criadores modelo da edição. O julgamento da raça Sindi também trouxe destaque para os criadores modelo da edição. Na classificação final, venceu Adaldio José de Castilho. Nesta categoria é reconhecido como criador modelo quem se destaca na pista de julgamento e no torneio leiteiro.

Sobre a 62ª EXPO Rio Preto

Realizada pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, apresentada pela Faesp/Senar, com patrocínio da Caixa Governo Federal e Banestes, e com a correalização da Lovi do Brasil, a 62ª EXPO Rio Preto contará com cerca de três mil animais, sendo 12 raças de bovinos, três de equinos e três de ovinos. Para acomodar essa quantidade de animais, a feira é dividida em duas fases: a etapa Leite (13 a 21/9) e a etapa Corte (28/9 a 5/10).

Reconhecida como a maior feira agropecuária do Noroeste Paulista e a terceira maior do Estado de São Paulo em número de animais, a feira também se destaca pela quantidade de dias de programação: as duas fases somam, juntas, 17 dias de atividades voltadas para negócios e lazer em família.

Além dos julgamentos de bovinos e equinos e de provas como o Torneio Leiteiro e competições com cavalos, a EXPO Rio Preto também tem atenção especial aos pequenos e médios agricultores. A programação inclui atividades técnicas, como palestras, cursos e Dia de Campo. Um dos grandes destaques desta edição é a realização da terceira edição da InterTech Agro, que reunirá especialistas, produtores e representantes de diversas cadeias produtivas para discutir inovação, sustentabilidade e agricultura familiar.

Confira os animais campeões premiados por categoria

CAMPEÃ CAMPEONATO VACA ADULTA

Animal: ILINA FIV OT

Expositor: ANGELO MARIO DE SOUZA P. TIBERY

Fazenda: FAZENDA SANTA ANGELA

Cidade: TRÊS LAGOAS/MS

Criador: ANGELO MARIO DE SOUZA P. TIBERY

CAMPEÃ CAMPEONATO FÊMEA JOVEM

Animal: LIBERDADE OT

Expositor: VICTOR BORELLI BIAGI

Fazenda: FAZENDA SÃO LUIZ

Cidade: SERRANA/SP

Criador: ANGELO MARIO DE SOUZA P. TIBERY

CAMPEÃ CAMPEONATO NOVILHA MAIOR

Animal: ATHENA DE LA MANCHA

Expositor: KAIK PEREIRA SANTOS SILVA

Fazenda: SÍTIO SERRINHA

Cidade: OURO FINO/MG

Criador: KAIK PEREIRA SANTOS SILVA

CAMPEÃ CAMPEONATO NOVILHA MENOR

Animal: NAYA FIV OT

Expositor: ANGELO MARIO SOUZA PRATA TIBERY FILHO

Fazenda: FAZENDA SÃO JOÃO

Cidade: TRÊS LAGOAS/MS

Criador: ANGELO MARIO DE SOUZA P. TIBERY

CAMPEÃ CAMPEONATO BEZERRA

Animal: TARLIA DA ESTIVA

Expositor: ADALDIO JOSÉ DE CASTILHO FILHO

Fazenda: FAZENDA TABAJU

Cidade: SALES/SP

Criador: ADALDIO JOSÉ DE CASTILHO FILHO

CAMPEÃ CAMPEONATO BEZERRA JOVEM

Animal: BALSA ARESE

Expositor: JANDER MASCARENHAS MARQUES (PJ)

Fazenda: FAZENDA ARESE

Cidade: VALINHOS/SP

Criador: JANDER MASCARENHAS MARQUES

GRANDE CAMPEÃO

Animal: SASUKE FIV DA ESTIVA

Expositor: ADALDIO JOSÉ DE CASTILHO FILHO

Fazenda: FAZENDA TABAJU

Cidade: SALES/SP

Criador: ADALDIO JOSÉ DE CASTILHO FILHO

CAMPEÃO CAMPEONATO TOURO SÊNIOR

Animal: PREVO FIV DA ESTIVA

Expositor: ADALDIO JOSÉ DE CASTILHO FILHO

Fazenda: FAZENDA TABAJU

Cidade: SALES/SP

Criador: ADALDIO JOSÉ DE CASTILHO FILHO

CAMPEÃO CAMPEONATO TOURO JOVEM

Animal: APOLO ARESE

Expositor: JANDER MASCARENHAS MARQUES

Fazenda: FAZENDA ARESE

Cidade: VALINHOS/SP

Criador: JANDER MASCARENHAS MARQUES

CAMPEÃO CAMPEONATO JÚNIOR MAIOR

Animal: SASUKE FIV DA ESTIVA

Expositor: ADALDIO JOSÉ DE CASTILHO FILHO

Fazenda: FAZENDA TABAJU

Cidade: SALES/SP

Criador: ADALDIO JOSÉ DE CASTILHO FILHO

CAMPEÃO CAMPEONATO JÚNIOR MENOR

Animal: LÍDER FIV OT

Expositor: ANGELO MARIO DE SOUZA P. TIBERY

Fazenda: FAZENDA SANTA ANGELA

Cidade: TRÊS LAGOAS/MS

Criador: ANGELO MARIO DE SOUZA P. TIBERY

CAMPEÃO CAMPEONATO BEZERRO

Animal: ORESTINHO FIV OT

Expositor: GIOVANNA FALCO SOUZA PRATA TIBERY

Fazenda: FAZENDA SÃO JOÃO

Cidade: TRÊS LAGOAS/MS

Criador: ANGELO MARIO DE SOUZA P. TIBERY

CAMPEÃO CAMPEONATO BEZERRO JOVEM

Animal: POMPONESCO FIV DI TOMASO

Expositor: ROBERSON THOMAZ

Fazenda: DI TOMASO

Cidade: ITÁPOLIS/SP

Criador: ROBERSON THOMAZ

