Campetti anuncia agenda com governador Tarcísio em Votuporanga e região

Visita, na próxima semana, terá compromissos em Fernandópolis, Votuporanga e São José do Rio Preto

O candidato a deputado estadual pelo Republicanos, Danilo Campetti, anunciou neste sábado (5), ao lado do prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, a agenda do governador Tarcísio de Freitas em Votuporanga e região. A visita, que ocorrerá na próxima semana, foi articulada a partir de um convite feito por Campetti ao governador e deverá reunir lideranças e apoiadores de diferentes municípios do noroeste paulista.

Durante a passagem pela região, Tarcísio acompanhará Campetti em uma reunião em Fernandópolis, participará de uma caminhada em Votuporanga e terá uma agenda no comércio de São José do Rio Preto.

Para Campetti, a presença do governador na região reforça a proximidade construída ao longo dos últimos anos e representa uma oportunidade para reunir lideranças de diferentes municípios.

“Quero agradecer ao governador por atender ao nosso convite e estar conosco na região. Será uma oportunidade de reunir lideranças e apoiadores de diversos municípios e mostrar a força do noroeste paulista”, afirmou Campetti.

Os detalhes dos horários e dos locais dos compromissos serão divulgados posteriormente, por questões de segurança e organização da agenda.