Lula visita Rio Preto, conhece área de futuro campus da UFSCar e participa de ato político

Presidente esteve na cidade neste sábado (5), acompanhado de Fernando Haddad, Geraldo Alckmin, Marina Silva e Simone Tebet; passagem reuniu compromissos oficiais e atividades de campanha

Da Redação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpriu agenda em São José do Rio Preto neste sábado (5), onde visitou a área destinada à instalação do futuro campus da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e participou de um ato político na região central da cidade.

Lula chegou ao município pela manhã, após passar por Barretos, onde visitou o Hospital de Amor. Em Rio Preto, um dos compromissos oficiais foi conhecer o local previsto para receber a nova unidade da UFSCar. A visita contou com a presença de representantes do Ministério da Educação, dirigentes da universidade e lideranças políticas da região.

A implantação do campus federal é apresentada pelo Governo Federal como uma iniciativa destinada a ampliar a oferta de ensino superior público no Noroeste Paulista. O projeto ainda deverá passar pelas etapas necessárias de planejamento, estruturação e definição dos cursos que serão oferecidos.

Ato reúne lideranças nacionais

Após o compromisso institucional, Lula participou de um comício na Praça Dom José Marcondes, no centro de Rio Preto. O evento reuniu apoiadores, candidatos e lideranças partidárias de várias cidades do interior paulista.

Estiveram presentes o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), o candidato ao Governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) e as candidatas ao Senado Marina Silva e Simone Tebet, além de deputados, vereadores e representantes de partidos aliados.

Durante o discurso, Lula defendeu ações de seu governo nas áreas de saúde, educação e inclusão social. Também destacou a importância do Sistema Único de Saúde (SUS), falou sobre a transformação digital dos serviços públicos e citou o Pix como uma conquista brasileira.

Em um discurso marcado pelo tom eleitoral, o presidente manifestou apoio à candidatura de Fernando Haddad ao Governo de São Paulo e fez críticas ao governador e candidato à reeleição Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Haddad também discursou e criticou a atual administração estadual. Representantes do governo paulista e aliados de Tarcísio contestaram as acusações feitas durante o encontro e negaram irregularidades mencionadas pelos adversários.

Retorno após mais de duas décadas

Segundo os organizadores, a passagem marcou o retorno de Lula a um grande ato público em São José do Rio Preto depois de aproximadamente 24 anos. A movimentação provocou alterações no trânsito e reforço na segurança na região central.

A visita ocorreu em pleno período eleitoral. Lula disputa a reeleição à Presidência da República e tem ampliado sua presença no interior de São Paulo, enquanto aliados procuram fortalecer as candidaturas da coligação no Estado.

Após o encerramento da programação, o presidente deixou São José do Rio Preto para dar continuidade à sua agenda.

Foto: Divulgação/Agência Brasil

Fontes: Agenda oficial da Presidência da República e Ministério da Educação