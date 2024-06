“Campeonato de Barcos” empolga alunos da Engenharia Mecânica

Estudantes confeccionaram os barcos utilizando bambu e lona e testaram as embarcações em competição realizada na piscina do Parque Aquático “Saverio Maranho”

O curso de Engenharia Mecânica da Unifev realizou na noite de quinta-feira (13.jun) o “Campeonato de Barcos 2024”, que testou na prática as embarcações construídas pelos alunos utilizando bambu e lona. O evento aconteceu no Parque Aquático “Saverio Maranho”, ao lado do Complexo Esportivo da Cidade Universitária.